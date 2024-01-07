مواني البحر الأحمر تتداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ان إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 563 شاحنة و94 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 379 شاحنة و92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 184 شاحنة و2 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة HARBOUR قادمة من جدة لشحن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة NADEEN متجهة إلى تركيا.

فيما استقبل الميناء أمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و270 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1338 راكب بموانيها.