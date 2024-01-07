بث مباشر الريدز.. مشاهدة ليفربول وارسنال يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس الإتحاد الإنجليزي

مشاهدة ليفربول وارسنال يلا شوت اليوم في كأس الإتحاد الإنجليزي

جولة الكأس بين Arsenal - Liverpool اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي، مباراة مثيرة في الأفق تجمع بين ليفربول وآرسنال في ملعب الإمارات، في إطار الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لعام 2024. يأتي هذا اللقاء بعد أسبوعين فقط من مواجهتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تبرز غيابات ملحوظة في صفوف ليفربول، حيث يغيب هداف الفريق محمد صلاح ونجمه البارز واتارو إندو، اللذان سيشاركان في كأس أمم إفريقيا وكأس آسيا على التوالي. على النقيض، يفتقد آرسنال خدمات تاكيهيرو تومياسو فقط.

يكون اللقاء هذه المرة خارج نطاق التعادل، حيث يتعين على الفريقين البحث عن الفوز للمضي قدمًا في البطولة. يتمتع ليفربول بأداء أفضل حتى الآن بنتائج إيجابية، في حين يواجه آرسنال تحديات بعد خسارته في ديربياته الأخيرة أمام وست هام وفولهام.

تُعد كأس الاتحاد الإنجليزي من المسابقات المفضلة لآرسنال عبر تاريخه، حيث أحرز اللقب 14 مرة، بينما حقق ليفربول اللقب 8 مرات، آخرها في الموسم الذي سبق الأخير.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 ؟

ستُبث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يمنح المشاهدين فرصة متابعة تلك المواجهات المثيرة بأعلى جودة بث ممكنة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود القناة لتقديم تغطية شاملة ومميزة لأبرز الأحداث الرياضية على مستوى العالم.

من المقرر أن تُنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل، التي تُعد واحدة من اللقاءات المثيرة في إطار كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر قناة "beIN Sports HD 1". يُشار إلى أن هذه القناة متخصصة في نقل أبرز المباريات والأحداث الرياضية في القارة العجوز، مما يضمن للمشاهدين تجربة مشاهدة ممتعة وشيقة.

تردد القناة المجانية المفتوحة:

تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: AzerSpace 416°E

التردد: 11169

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مجانية

تردد قناة بي إن سبورت 1 (المشفرة):

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وارسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي؟

البث المباشر لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بما في ذلك مباراة ليفربول وآرسنال متاح من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن تطبيق "تود" أو عبر الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

تشكيل مباراة ليفربول وآرسنال اليوم

أولًا: تشكيل آرسنال

حارس المرمى: رامسديل.

رباعي الدفاع: جاكوب كيور- ساليبا - جابرييل ماجاليس- بن وايت.

ثلاثي الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافرتز.

مثلث الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل خيسوس - بوكايو ساكا.

ثانيًا: تشكيل ليفربول

حارس المرمى: أليسون بيكر.

رباعي الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

ثلاثي الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز - جرافينبيرش.

مثلث الهجوم: ديوجو جوتا - لويس دياز - داروين نونيز.

متى موعد مباراة ليفربول وارسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024؟

تُنظم قمة مثيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يستعد فريق أرسنال لاستضافة ليفربول في مباراة مهمة ضمن الدور الـ 64 من البطولة للموسم 2023/2024. تجرى المواجهة المثيرة على أرضية ملعب "الإمارات"، حيث يتطلع الفريقان لتحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور التالي.

موعد انطلاق المباراة المرتقبة بين أرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم هو الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت

سيتيح لكم بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال متابعة كافة لحظات اللقاء بشكل حي ومباشر عبر قنوات "يلا شوت"، والتي تعتبر واحدة من أبرز الخيارات لمتابعة الأحداث الرياضية في المنطقة. يُتوقع أن تكون المباراة مثيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل في طريقه نحو النهائيات.

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ماتش ليفربول مباشر تويتر يدخل فريق أرسنال المضيف هذه المباراة متطلعًا إلى النهوض من خسارتين متتاليتين أنهتا عام 2023 على مستوى منخفض. لم تكن مسيرة رائعة في المباريات الأخيرة لأرسنال، والضغط على فريق ميكيل أرتيتا مرتفع. المرة الوحيدة التي تجنبوا فيها الهزيمة في آخر ثلاث مباريات كانت بالتعادل 1-1 مع ليفربول على ملعب أنفيلد. ويدخل أرسنال هذه المباراة بفوز واحد في آخر ست مباريات. كان هذا الفوز، بنتيجة 2-0 أمام برايتون، أمرًا مرهقًا أيضًا وسيريد أرتيتا فترة راحة هنا. على الرغم من أنهم قدموا أداءً جيدًا على أرضهم، إلا أن مباراة آرسنال الأخيرة على أرضهم لم ترق إلى مستوى توقعاتهم، حيث خسروا بنتيجة 2-0 أمام وست هام يونايتد. لن يساعد كثيرًا أنه في آخر 10 لقاءات مع ليفربول، حقق أرسنال فوزًا واحدًا فقط خلال 90 دقيقة.سوريا لايف ليفربول مباشر ومع ذلك، فقد تجنبوا الهزيمة في آخر ثلاث مواجهات لهم مع ليفربول، وانتهت آخر مواجهتين بالتعادل. يتمتع فريق الجانرز بسجل جيد في التهديف على أرضه أيضًا. ولأول مرة في 13 مباراة على أرضه هذا الموسم، فشل أرسنال في التسجيل عندما سقط أمام وست هام يونايتد.

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كورة لايف مباشر ليفربول وارسنال

يلا شوت ليفربول مباشراستفاد ليفربول بشكل كامل من تراجع أرسنال ويدخل هذه المباراة متقدما بخمس نقاط على الجانرز. إلا أن مكاسبهم في الدوري لن تكون ذات أهمية هنا في ظل سعيهم للتأهل إلى الدور الرابع من هذه المسابقة. ويستهدف فريق الريدز تحقيق الفوز الأول على أرسنال في أربع مواجهات. إن القيام بذلك دون عدد من اللاعبين الأساسيين يجعل المهمة أكثر صعوبة. على الرغم من الضعف الواضح، يأمل ليفربول في البناء على الفوز 4-2 على نيوكاسل يونايتد في المرة الأخيرة. ولم يخسروا في خمس مباريات، كورة سيتي ليفربول وفازوا في ثلاث. وفي آخر 10 مباريات، حقق ليفربول سبعة انتصارات. نقطة الضعف الرئيسية التي سيرغب الفريق في العمل عليها هي تلقي شباكه أولًا في مبارياته خارج ملعبه. لقد حدث ذلك ثلاث مرات في آخر خمس مباريات خارج أرضه.

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يلا شوت مباشر ليفربول وارسنال

بث مباشر تويتر ليفربول يلا شوت وكان أرسنال يتمنى أن تأتي كأس آسيا وكأس الأمم الأفريقية في وقت لاحق. ستشهد البطولتان غياب الجانرز عن لاعبين رئيسيين لمدة شهر على الأقل. لقد أطلقوا للتو سراح المدافع تاكيهيرو تومياسو ولاعب الوسط توماس بارتي للمشاركة في المسابقات. تومياسو الذي تعافى من الإصابة ليشارك أمام فولهام سيغيب عن اليابان بينما استجاب بارتي لدعوة غانا. لا يزال جوريان تيمبر وفابيو فييرا في غرفة العلاج بسبب إصابات الرباط الصليبي الأمامي والفخذ على التوالي. سيواجه الجانرز المزيد من المشاكل الدفاعية مع شكوك حول إصابة أولكسندر زينتشينكو بسبب إصابة في ربلة الساق. وفي ليفربول، لا تزال مشكلة الإصابات قائمة. ويتقاسم بن دواك، الذي خرج بسبب مشكلة في الركبة، غرفة العلاج مع كوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا وأندي روبرتسون وجويل ماتيب. إضافة حديثة إلى هذه القائمة هي دومينيك زوبوسزلاي الذي خرج وهو يعرج في مباراة نيوكاسل يونايتد. وفي الوقت نفسه، واتارو إندو خارج ملعبه مع اليابان للمشاركة في كأس آسيا.كورة لايف ليفربول مباشر سيكون فريق يورغن كلوب أيضًا دون المهاجم الرئيسي محمد صلاح الذي سيغيب عن مصر للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

بطاقة مباراة ليفربول ضد ارسنال

البطولة كأس الاتحاد الانجليزي الجولة كأس الاتحاد الانجليزي موعد المباراة 02-01-2024 توقيت المباراة 2:30 مساءًا بتوقيت مصر القناة الناقله Sport 1 معلق المباره لم يحدد بعد ملعب المباراة لم يحدد بعد

تشكيل ليفربول اليوم