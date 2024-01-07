"إيتيدا" تُعلن الفائزين في الدورة 41 من مسابقة "Start IT"

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أسماء الفائزين في الدورة الواحدة والأربعين من مسابقة Start IT وهم HNE Futures و BasicsEngageو Rdivxe و Questو Fosha.


وتنظَم مسابقة Start IT لخطط الأعمال كل ثلاثة أشهر وتستهدف رواد الأعمال، أصحاب النماذج المبدئية والمفاهيم المثبتة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين يعملون على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة. ويحصل الفائزون في المسابقة على فرصة لاحتضان أفكارهم في إحدى حاضنات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمدة عامٍ واحد. وتشتمل حزمة الاحتضان على دعم مادي وخدمات عينية مثل خدمات الاستشارات والبرمجيات والأجهزة والدعم التسويقي، فضلًا عن مساحة عمل مزودة بأثاث وإنترنت، وخدمات الإرشاد والتوجيه.


وجدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 وتتمثل مهمته الرئيسية في دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتضمن أنشطة المركز تطوير مهارات ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب ونشر الثقافة التكنولوجية وتوجيه الطلاب والخريجين في مجالات الابتكار والتفكير التصميمي والتكنولوجيا ومبادئ ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

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