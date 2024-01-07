عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله

عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله

بلينكن
بلينكن

عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله، علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على استشهاد نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، الذي استهدف اليوم الأحد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي رفقه زميله مصطفى ثريا أثناء تغطية الأحداث.

وتصدر استشهاد حمزة نجل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، واشعل مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة بشكل كبير وآثار الغضب العربي.

عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله

وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، لتسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل وجمع المعلومات المطلوبة.

عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله

وفي هذه السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد استشهاد نجل مراسل الجزيرة، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على استشهاد حمزة الدحدوح

وتحدث أنتوني بلينكن من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد مع نظيرة القطري في الدوحة بعد استشهاد حمزة الدحدوح، وقال أن وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة يواجه مأساة لا يمكن تخيلها.

txt

عاجل| وزير الخارجية يستقبل عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي

حيث قال: "أشعر بالأسف الشديد على الخسارة التي لا يمكن تخيلها، أنا أب وأتخيل الفظائع التي يواجهها زميلكم وائل الدحدوح، ليست مرة واحدة ولكن مرتين الآن، هذه مأساة لا يمكن تخيلها".

واضاف: "هذا ينطبق على الكثير من الفلسطينيين الأبرياء من النساء والأطفال، والمدنيين والصحفيين وغيرهم، ولجنة حماية الصحفيين وجدت أن هناك أكثر من 70 صحفيا قُتلوا حتى الآن في غزة، وسقوط صحفي واحد هو أكثر مما يجب".

عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله

وأكمل: "نضع على عاتقكم واجب جلب الحقائق إلى العالم، والآن مهمتكم أهم من أي وقت مضى، الولايات المتحدة تضغط من أجل توصيل المساعدات وكذلك توفير الحماية للناس".

وتطرق للحديث عما يحدث في فلسطين، وكشف أنه يسعى إلى وقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، رغم استمرار المجازر في حق الفلسطينيين من إسرائيل للشهر الرابع على التوالي.

txt

آخرهم حمزة.. كل ما تريد معرفته عن أبناء وائل الدحدوح الذين استشهدوا حتى الآن

استشهاد نجل وائل الدحدوح

ويعيش وائل الدحدوح مأساة كبيرة بعد استشهاد نجله حمزة اليوم الأحد رفقه زميله مصطفى ثريا، وكان نال الدحدوح من ألم الفراق الفترة الماضية يوم 25 اكتوبر الماضي بعد استشهاد عائلته زوجته واحفاده، ولم يمكث كثيرًا حتى أصيب بنفسه بجروح كبيرة.

عاجل وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله استشهاد نجل وائل الدحدوح وزير الخارجية الأمريكي يعلق على استشهاد حمزة الدحدوح عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله وزير الخارجية الأمريكي يعلق على استشهاد حمزة نجل وائل الدحدوح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنتوني بلينكن بلينكن أنتوني بلينكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وائل الدحدوح استشهاد نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح استشهاد اسرة الصحفي وائل الدحدوح استشهداء حمزة الدحدوح حمزة الدحدوح
Elfagr.org

مواد متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي: وائل الدحدوح يواجه مأساة لا يمكن تخيلها

يوم استشهاد ابنه.. نقابة الصحفيين تمنح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024

إعلامي يبكي على الهواء بسبب استشهاد نجل وائل الدحدوح.. ويوجه رسالة مهمة

"وصل لـ 110 فرد".. قائمة أسماء الشهداء الصحفيين في غزة (الدحدوح نال من الكأس)

‏وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يستقبل نظيره الأميركي أنتوني بلينكن
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة مصر وتنزانيا اليوم 07-01-2024 في لقاء ودي [2-0]

عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله

عاجل| مجلس الوزراء يكشف حقيقة تعويم الجنيه في 2024

ملخص وأهداف مباراة مصر وتنزانيا الودية يوتيوب اليوم

"نتيجة مباراة منتخب مصر".. الفراعنة تستعد لأمم إفريقيا بثنائية في شباك تنزانيا وديًا

مصر تؤكد جاهزيتها لكأس أمم إفريقيا بفوزها على تنزانيا بهدفين

عاجل| مجلس الوزراء يزف بشرى سارة عن تعيين المعلمين (فيديو)

عاجل - "الأصفر اتجنن".. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024 (رقم قياسي في عيار 21)