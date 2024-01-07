عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله

عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله، علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على استشهاد نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، الذي استهدف اليوم الأحد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي رفقه زميله مصطفى ثريا أثناء تغطية الأحداث.

وتصدر استشهاد حمزة نجل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، واشعل مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة بشكل كبير وآثار الغضب العربي.

عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله

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عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله

وفي هذه السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد استشهاد نجل مراسل الجزيرة، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على استشهاد حمزة الدحدوح

وتحدث أنتوني بلينكن من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد مع نظيرة القطري في الدوحة بعد استشهاد حمزة الدحدوح، وقال أن وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة يواجه مأساة لا يمكن تخيلها.

حيث قال: "أشعر بالأسف الشديد على الخسارة التي لا يمكن تخيلها، أنا أب وأتخيل الفظائع التي يواجهها زميلكم وائل الدحدوح، ليست مرة واحدة ولكن مرتين الآن، هذه مأساة لا يمكن تخيلها".

واضاف: "هذا ينطبق على الكثير من الفلسطينيين الأبرياء من النساء والأطفال، والمدنيين والصحفيين وغيرهم، ولجنة حماية الصحفيين وجدت أن هناك أكثر من 70 صحفيا قُتلوا حتى الآن في غزة، وسقوط صحفي واحد هو أكثر مما يجب".

عاجل - وزير الخارجية الأمريكي يطلق تصريحات نارية لـ "وائل الدحدوح" بعد استشهاد نجله

وأكمل: "نضع على عاتقكم واجب جلب الحقائق إلى العالم، والآن مهمتكم أهم من أي وقت مضى، الولايات المتحدة تضغط من أجل توصيل المساعدات وكذلك توفير الحماية للناس".

وتطرق للحديث عما يحدث في فلسطين، وكشف أنه يسعى إلى وقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، رغم استمرار المجازر في حق الفلسطينيين من إسرائيل للشهر الرابع على التوالي.

استشهاد نجل وائل الدحدوح

ويعيش وائل الدحدوح مأساة كبيرة بعد استشهاد نجله حمزة اليوم الأحد رفقه زميله مصطفى ثريا، وكان نال الدحدوح من ألم الفراق الفترة الماضية يوم 25 اكتوبر الماضي بعد استشهاد عائلته زوجته واحفاده، ولم يمكث كثيرًا حتى أصيب بنفسه بجروح كبيرة.