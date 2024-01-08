أسعار الذهب اليوم صعود قوي في أسواق الصاغة بمصر رغم تراجعات الأوقية عالميا

افتتحت أسواق الذهب في مصر تعاملات اليوم الاثنين 8 يناير 2024، على ارتفاعات قوية على عكس التوقعات التى كانت تشير إلى إحتمالات هبوط قوية في أسعار المعدن الأصفر بعد طرح شهادات 27% بالبنوك.

تأثير محدود لشهادات 27% على أسواق الذهب:

وكانت طرحت البنوك يوم الخميس الماضي، شهادات بفادة 27% ونجحت خلال أول 24 ساعة من جمع 11 مليار جنيه، وهو ما جعل التوقعات إلى اتجاه الذهب نحو المسار الهابط على أمال ان تجمع تلك الشهادة السيولة الزائدة من الأسواق.

ولكن على عكس التوقعات تحرك الذهب في مصر في مسارة الصاعد، مع استمرار صعود الدولار في السوق الموازي ووصلة إلى مستويات قياسية وهو ما دعم أسعار الذهب في مصر وجعلة يربح في بداية تعاملات اليوم الاثنين 8 يناير 2024 في المتوسط 25 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كالأتي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر سجل 3800 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 22 في مصر سجل 3483جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار21 في مصر سجل 3325جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر سجل 2850جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل 26600جنيها.

أسعار الذهب تتراجع في البورصات العالمية:

وفي الاسواق العالمية هبطت اسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم بفضل عودة القوة للدولار مرة اخري مع تزايد احتمالات تأجيل الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة في الوقت الحالي، ما جعل تكلفة شراء الذهب اعلي بالنسبة لاصحاب العملات الاخري.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 2030.49 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2037.00 دولار للأوقية.