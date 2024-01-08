أسهم " MBC" تقفز 30% في أول ايام تداولاتها بالبورصة السعودية

قفزت أسهم مجموعة إم.بي.سي السعودية العملاقة 30 بالمئة يوم الاثنين فوق سعر الإدراج في أول تداول في البورصة، بعد جمع 831 مليون ريال (222 مليون دولار) في طرح عام أولي لعشرة بالمئة من أعمال المجموعة.

وتداول السهم بسعر 32.5 ريال (8.67 دولار) مع فتح بورصة الرياض، مقارنة بسعر الطرح العام الأولى عند 25 ريالا للسهم.

تدير المجموعة 13 قناة تلفزيونية مفتوحة دون اشتراكات، كما تدير منصة البث شاهد.

وشهدت الأعوام القليلة الماضية موجة من عمليات الطرح العام الأولي في السعودية إذ خصخصت الحكومة أصولا وشجعت شركات القطاع الخاص على الإدراج في محاولة لتعزيز أسواق رأس المال وجذب الاستثمار في إطار حملة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد المملكة على النفط.