سلطنة عُمان تُشدد العقوبات على تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية

أصدرت هيئة حماية المستهلك بسلطنة عُمان قرارًا بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتها، وحددت المادة الثانية من القرار العقوبات التي تطال المخالفين؛ إذ فرضت غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني، ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.

الجدير بالذكر أن القرار الجديد جاء مضاعفًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار أضحت 1000 ريال عماني.