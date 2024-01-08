الإجمالى يصل 3160 كنيسة ومبنى تابعا..

عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 187 كنيسة (تفاصيل)

أخبار مصر
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس هشام درويش، رئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية، والدكتور أبو بكر عبد الله، القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده متزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهو ما يدعونا لتجديد التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدا في الوقت نفسه سرعة استكمال العمل فيما بدأناه بملف تقنين أوضاع الكنائس.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها، حيث وافقت اللجنة ـ خلال اجتماعها اليوم ـ على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعًا.

توفيق أوضاع الكنائس مجلس الوزراء أخبار مصر كنائس جديدة
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني {5-3}

اختبر نفسك الآن في مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 "الترم الأول".. "امتحانات مصر" دليلك للحصول على الدرجة النهائية

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 10-01-2024 في كأس السوبر الإسباني

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يوتيوب اليوم في السوبر الاسباني [5-3]

عاجل.. هيونداي تستدعي السيارات طراز ix35 لإجراء فحوصات ضرورية

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 10/1/2024 في نصف نهائي السوبر الإسباني ( 4 - 3 )

عاجل- باسم يوسف يطلق تصريحات مفاجأة بشأن إنقاذه لـ عماد الدين ويحرج عمرو أديب

"أوحشتوني جدا".. كولر يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي