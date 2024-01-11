مراجعة نهائية في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي

اختبر نفسك الآن في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 "الترم الأول".. "امتحانات مصر" دليلك للحصول على الدرجة النهائية..توفر منصة امتحانات مصر مراجعات نهائية لطلاب الصف الأول الثانوي 2024، في مختلف المواد الدراسية، وتساعد هذه المراجعات الطلاب في استرجاع المعلومات بشكل منظم، وذلك لكي يكونوا مستعدين بشكل تام لخوض ماراثون الامتحانات.



وفي إطار حرص بوابة "الفجر الإلكترونية" على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين نستعرض لكم في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوى 2024 في محافظة الجيزة، إضافة إلى رابط الدخول على المراجعة النهائية لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 مادة الفلسفة والمنطق.

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جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوى 2024 في محافظة الجيزة



أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن جدول امتحان الصف الأول الثانوي العام) للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024 (عربي - لغات)، ويبحث عن هذا الجدول الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، لذلك تقدم لكم بوابة "الفجر الإلكترونية" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوى محافظة الجيزة في السطور التالية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوى 2024 بمحافظة الجيزة



-امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوى 2024 يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوى 2024 يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوى 2024

يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

-امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوى 2024

يوم الاثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

-امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوى 2024

يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

-امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أولى ثانوى 2024

يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.



مواصفات ورقة الامتحان لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي 2024



يتم إعداد امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي 2024 من قبل موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة، وذلك وفقًا للكتاب الدوري رقم 49 الصادر فى 21 نوفمبر من عام 2022، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية لطلاب الصفين على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.



وبالنسبة لطلبة الصف الأول والثاني الثانوي في المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم للأسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا بنسبة 85% على أجهزة التابلت، والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان أجهزة التابلت أو الأسئلة المقالية في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.