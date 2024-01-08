965 مليون جنيه لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر


وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة مدكور للمشرعات، لتنفيذ الخط الهوائي مزدوج الدائرة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا وذلك لربط محطتي ND7/ND8 بطول يصل إلى نحو 85 كم جهد 220 ك.ف، في إطار المجهودات المبذولة لاستكمال منظومة تدبير التغذية الكهربائية المطلوبة لمشروعات الدلتا الجديدة.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 965 مليون جنيه، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن جهود الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية.

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