بدء تلقي طلبات تراخيص مشاتل الفراولة منتصف مارس المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية فتح الباب لترخيص مشاتل الفراولة بداية من منتصف مارس وحتى منتصف مايو القادمين.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للبساتين المهندس محمود عطا - في بيان اليوم /الاثنين/ - أصحاب مشاتل الفراولة التوجه إلى مديريات الزراعة بالمحافظات أو الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات تراخيص مشاتلهم وفقا للاشتراطات المقررة.

وأوضح أن المستندات اللازمة للترخيص تشمل الحيازة الزراعية أو عقد إيجار من المالك للمستأجر وكذلك يتم إجراء معاينة من الإدارة الزراعية والمديرية تحت إشراف لجنة الوزارة أثناء إجراء التعقيم للمشتل وليس بعد التعقيم.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للبساتين على ضرورة وجود فاتورة من مصدر الشراء موضحا بها رتبة الشتلات المباعة والغرض منها (إنتاج شتلات للتداول) مشيرا إلى أنه لن يلتفت لأي طلبات غير مستوفاة لتلك الاشتراطات.

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