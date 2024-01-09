أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم..البنك المركزي يتمسك بسعر صرف 30.95 جنيها

واصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرية استقرارها بالبنوك عند مستويات 30.95 جنيها التى حددها البنك المركزي، في الوقت التى تهد فيه السوق السوداء ارتفاعات محدودة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مع توقعات باقتراب تعويم الجنيه خلال الايام القادمة.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2023 بالبنوك:

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر الالكترونية سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

سعر الدولار مقابل الجنية المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري، مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.