ضبط ٤ محال تجارية دون ترخيص لبيع المبيدات والأسمدة ببني سويف

قامت حملة برئاسة محمد الأمين رئيس قسم المكافحة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة ببني سويف، بالمرور علي عدد من المحال المخصصة لبيع المبيدات والأسمدة للوقوف على سلامة المنتجات المعروضة وضمان صلاحيتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤ محال بناحية مركز "سمسطا" تعمل دون ترخيص و٧ محال تقوم بعرض مبيدات غير صالحة، كما تم ضبط بعض تجار " السوق السوداء " لبيع أسمدة زراعية

شددت الحملة علي ضرورة الإنتهاء من إجراءات التراخيص.

جاء ذلك في إطار توجيه المهندس عماد جنن وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف علي ضرورة ضبط سوق المبيدات والمخصبات بجميع الإدارت بالمحافظة.