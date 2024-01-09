سفارة العراق بالقاهرة تشارك في تسليم باخرة المساعدات العراقية إلى الشعب الفلسطيني

عربي ودولي
بوابة الفجر

وصلت، اليوم الثلاثاء، باخرة عراقية تحمل على متنها 10 ملايين لتر من الوقود مقدم من العراق لدعم قطاع غزة المحاصر.

ووفق بيان صادر عن سفارة العراق بالقاهرة، كان في استقبال الباخرة وفد ترأسه وكيل وزارة التجارة العراقية ستار الجابري، وبمشاركة القائم بأعمال السفارة العراقية لدى القاهرة الدكتورة أروى هاشم، وممثلين عن الحكومة المصرية.

وقد وصلت الباخرة، التي انطلقت من ميناء خور الزبير بالعراق إلى قناة السويس، أمس الاثنين، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني، وبرعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي السيد حيان عبدالغني.

وتعد المساعدات العراقية التي وصلت إلى فلسطين منذ بداية الحرب حتى الآن هي الأكبر قياسًا ببقية الدول، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء العراقي تحت شعار "فزعة عراقية للأقصى"، وقد لاقت المساعدات العراقية المختلفة إشادات كبيرة من الجانب الفلسطيني.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري رامي الناظر أن العراق هو البلد الأول في حجم المساعدات والتبرعات، حيث وصل حجمها إلى نحو 8 ملايين طن حتى الآن.

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