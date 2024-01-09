منتخب المصارعة النسائية يصل كرواتيا للمشاركة في بطولة الرانك العالمي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تصل اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر الوطني الأول للمصارعه النسائية إلى كرواتيا استعدادا للمشاركة في بطولة الرانك العالمي والمقرر اقاماتها خلال الفترة من 10 وحتى 15 يناير الجاري.

ويضم الفوج الثاني من بعثة المنتخب المشاركة في بطولة الرانك العالمي كل من: محمد طلبة المدير الفني واللاعبات سمر حمزة  وندى مدنى.

وكان الفوج الأول من بعثة منتخب مصر الوطني للمصارعة قد سافر فجر أمس الإثنين، إلى كرواتيا، وضم كل من هانى علام عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة ويرافق البعثة الحكم الدولي محمد عبد العزبز، بجانب 4 لاعبين وهم: عمرو رضا ومصطفي جبر وضياء جودة ويوسف حميدة، بجانب المدير الفني كابتن محمود مصطفي.

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وكان مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء محمد محمود قد عقد اجتماعا مهما لوضع اللمسات النهائية استعدادا لاستضافة بطولة إفريقيا والدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها مصر على الصالة الدولية بمدينة برج العرب مارس المقبب.

ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على بدء معسكرات اعداد المنتخبات استعداد لبطولة افريقيا حيث يقام معسكر منتخب الشباب للمصارعة الرومانية والحرة في مدينة رأس البر ويقام معسكر منتخب المصارعة النسائية بمدينة الإسكندرية في حين يقام معسكر المنتخب الأول في المركز الأولمبي بالمعادي

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