وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة لمتابعة سير العمل بمشروعات المرحلة الأولى

الاقتصاد
بوابة الفجر

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدى نائبى رئيس الهيئة، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة.


ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية المختلفة، لخدمة سكان محافظة السويس، حيث إن مدينة السويس الجديدة، ستكون مقصد سكان محافظة السويس، للحصول على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذا الحصول على الخدمات المختلفة، والفرص الاستثمارية المتنوعة.


واستمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي من المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز المدينة، عن موقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة السويس الجديدة، حيث تبلغ مساحة المدينة 65 ألف فدان، والمرحلة الأولى 2400 فدان، والمرحلة العاجلة منها بمساحة 300 فدان، ويشمل المخطط الاستراتيجي للمدينة (مناطق لوجستية ومشروعات سياحية - مخيمات سياحية جبلية - أحياء سكنية - مراكز خدمات - مناطق صناعية ومشروعات استثمارية - محاور خضراء).
 

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