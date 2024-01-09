وزير البترول: قطاع التعدين المصري يشهد تطويرا وتحديثا شاملا في كل انشطته وتعظيما للاستثمارات

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع التعدين المصري يشهد تطويرا وتحديثا شاملا في كل انشطته وتعظيما للاستثمارات المتدفقة اليه من خلال تنفيذ  برنامج اصلاح وتطوير  متكامل  اسفر بالفعل عن تعظيم تنافسية هذا القطاع وجاذبيته للاستثمارات العربية والأجنبية واجتذاب شركات ومستثمرين للعمل في مصر من خلال المزايدات الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن التي تم طرحها وفق النظم والممارسات الجديدة.


جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع التشاوري التاسع لوزراء الثروة المعدنية العرب بالعاصمة السعودية الرياض علي هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد خلال الفترة من ٩ - ١١ يناير.


و أشار الملا إلي أن المحاور السبع التي تضمنها هذا البرنامج اهتمت بتطوير التشريعات فى مجال التعدين، وتعديل النظام المالى، ونظام التراخيص بما يتواكب مع النماذج العالمية الناجحة، وتبني سياسات تعظيم القيمة المضافة والعائد من المعادن،  وبناء القدرات البشرية، التحول الرقمي وتطوير استراتيجيات التعدين والترويج للفرص  الاستثمارية. 


و قد استعرض الاجتماع الجهود والمبادرات العربية المشتركة لتطوير العمل التعديني حيث تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من النظام الاسترشادي التعديني الذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ورقمنة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية بنظام ذكاء الأعمال، وتطور منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية. فضلًا عن استعراض المبادرة الخاصة بإعادة تأهيل المناجم والمحاجر القديمة لتحقيق تنمية مستدامة، واستعراض تطورات المنصة العربية لمعادن المستقبل وتحديدًا معادن الطاقة النظيفة كمرحلة أولى وإطلاقها رسميًا خلال الاجتماع واستعراض أهم ما تم التوصل إليه حتى تاريخه.
 

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني {5-3}

اختبر نفسك الآن في مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 "الترم الأول".. "امتحانات مصر" دليلك للحصول على الدرجة النهائية

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 10-01-2024 في كأس السوبر الإسباني

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يوتيوب اليوم في السوبر الاسباني [5-3]

عاجل.. هيونداي تستدعي السيارات طراز ix35 لإجراء فحوصات ضرورية

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 10/1/2024 في نصف نهائي السوبر الإسباني ( 4 - 3 )

عاجل- باسم يوسف يطلق تصريحات مفاجأة بشأن إنقاذه لـ عماد الدين ويحرج عمرو أديب

عاجل.. توضيح هام من التموين بشأن عمل منظومة الخبز