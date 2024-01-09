موانئ البحر الأحمر تتداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وجرى تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1025 شاحنة و160 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1405 راكب بموانئها.

وأضاف المركز  أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، و581 شاحنة و135 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، و444 شاحنة و25 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين (دليلة) و(الحرية 1)، بينما غادرت السفينتان (الحرية 2) و(بوسيدون إكسبريس).. كما شهد ميناء نويبع تداول 1870 طن بضائع و350 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن (آور، كوين نفرتيتي، آيلة).

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