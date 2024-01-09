بيرتي فوجتس يقترح تسمية كأس ألمانيا بـ "بيكنباور"

الفجر الرياضي
بيكنباور
بيكنباور

اقترح اللاعب الدولي والمدرب الألماني السابق بيرتي فوجتس تسمية كأس ألمانيا بأسم فرانس بيكنباور تكريما له بعد وفاته لضمان استمرار تذكرها للأجيال القادمة.

بيرتي فوجتس يقترح تسمية كأس ألمانيا بـ "بيكنباور" 

وقال فوجتس في تصريحات لصحيفة  " بيلد " اليوم "من المهم ألا يسقط اسمه في غياهب النسيان للأجيال القادمة، ربما يتعين على الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يفكر على سبيل المثال في تسمية فرانز بيكنباور لكأس ألمانيا".

كان فوجتس وبيكنباور زميلين في المنتخب الألماني الذي فاز ببطولة العالم عام 1974. خلف فوجتس لاحقًا بيكنباور كمدرب لألمانيا بعد كأس العالم 1990.

لعب فوجتس مسيرته الاحترافية بأكملها مع بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي كان في السبعينيات المنافس الرئيسي لبايرن ميونيخ.

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وتابع "كانت لدينا علاقة خاصة، وكانت هناك أوقات رائعة مع فرانس لقد كان أحد أفضل اللاعبين في كل العصور، في فريق يضم بيليه وأوزيبيو ومارادونا، كان فرانس هو القائد،  وفاته ليست خسارة لألمانيا فقط، بل لكرة القدم في جميع أنحاء أوروبا وفي جميع أنحاء العالم".

واختتم: "لقد وضع بصمته على كرة القدم، واخترع مركز الليبرو، لقد كان متأخرًا بـ 10 نقاط عن الدفاع، وهو أمر لم يكن موجودًا من قبل، وكانت السهولة التي لعب بها مثيرة للإعجاب".
 

بيرتي فوجتس كأس ألمانيا بيكنباور بوروسيا مونشنغلادباخ فرانس بيكنباور
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