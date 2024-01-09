أنا وزوجتي وثالثنا

مساء الخير استاذة نيفين آسف مقدما على رسالتي.. خايف بصراحة من ردك لاني عارف اني غلطان.. بس مش معنى اني غلطت.. ان ضميري مات.. لأ والله.. بالعكس انا باعتلك عشان ضميري تاعبني ؛

انا متجوز من سنتين بعد معرفة دامت خمس سنين وبحب مراتي لغاية دلوقتي.. بس حصل موضوع غريب جدا الشهر اللي فات.. انا ومراتي كنا عايشين كويس جدا الحمد لله ساكنين في عمارة كلها تقريبا عائلات ما عدا شقة ايجار والتانية ساكن فيها شاب لوحده.. وبالاحتكاك مع الجيران انا ومراتي اتصاحبنا على الجار الشاب دة هو الحقيقة كنا كلنا كويسين جدا مع بعض وعزمنا وعزمناه على الغدا كذا مرة وجمعنا اصحابنا من الطرفين وخرجنا يوم كامل.. انادشخصيا لغاية هنا مفيش ليا اي تعليق على الشاب لكن مراتي جت قالتلي في يوم إنه ا حاسة إنه مش مظبوط كدة.. انا بصراحة هاجمتها لإنه ا غالبا بتشك في الناس.. المهم.. جت يوم تاني قالتلي إنه كان نازل معاها في الاسانسير وحست إنه بيبصلها بطريقة مش عاجباها.. ساعتها انا سكت حسيت ان مفيش رد مناسب أو يمكن حسيت اني مش متأكد من اللي بتقوله.. بعد ما مراتي شكيتلي منه صادفت واتقابلنا كلنا على مدخل باب العمارة كنا راجعين من الشغل كلنا ودار حوار بينا عادي جدا لكن يومها هو اصر اننا نتغدى معاه هو قال إنه هيطلب اكل من برة.. بصيت لمراتي حسيت إنه ا مش مرحبة لكن انا احرجت منه ووافقت.. خلصنا غدا وروحنا لكن اول ما دخلنا البيت مراتي دبت معايا خناقك لرب السما مش عارف على ايه كل الهوسة دي قال ايه لازم نقطع علاقتنا بيه وانا مش شايف اي داعي غير إنه ا موسوسة تجاه معظم الناس.. هو كمان حس إنه ا متغيرة معاه في طريقة كلامها ودة احرجني قدامه وانا دلوقتي مضايق جدا عشان ابتديت اخي اني غلطان من الأول اننا اتعرفنا عليه وفي نفس الوقت انا من الناس اللي بتحرج من مواجهة المواقف دي …. استاذة نيفين انا مش عارف اعمل ايه محتاج رأيك وشكرا.

سامر

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي

رأيي غير انك غلطان طبعا من الأول.. انك محتاج تتصرف برجولة عفوا على التشبيه.. ليه بقول رجولة ! لان تصرفك غير مقبول واكيد هيسيب عند مراتك شعور تجاهك بشيء مش كويس صعب اقول المسمى بتاعه.. عموما.. سهل جدا انك تبدأ تاخد كذا خطوة للخلف في تعاملاتك مع الشخص دة وياريت لو مراتك ما تقابلوش نهائي وياريت ما يدخلش بيتك اصلا.. وبالمناسبة مراتك مش موسوسة.. زي ما وصفتها.. غالبا هي رأيها صائب في كل الناس وانت اللي مش واخد الموضوع بحجمه الطبيعي.. بقول كدة بسبب رسالتك من اولها لآخرها شيء مخزي.. تصرفك من البداية غير مقبول.. يعني ايه تعرف مراتك على شاب لوحده ملوش زوجة ؟! انت غريب جدا.. الاصول هنا لو الظروف اضطرتك خلاص هتتعرف عليه من غير مراتك.. عيب اصلا كل التفاصيل اللي انت حكيتها.. مفيش ولا تصرف اتعمل بالاصول من الاساس وكمان مراتك عليها جزء من الغلط.. المفروض كانت رفضت بشكل نهائي إنه ا تستضيف في بيتها حد مجهول مجرد جار الله اعلم خلفيته ايه.. وانت طبعا الغلط الاكبر عندك ازاي قبلت كدة من الأول.. ما علينا.. اللي حصل حصل.. سيادتك تخفي مراتك وتعرفها كدة عن عنين الاخ جارك دة.. وتبدأ تقطع معاه.. لان كمان ماينفعش بعد ما مراتك اشتكت منه تفضل معاه على معرفة.. غلط وعيب واهانة.. ارجو ردي يكون اوفى.

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