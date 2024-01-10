أسعار النفط تواصل الصعود بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصلت أسعار النفط الصعود اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدت من المكاسب.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 77.88 دولار للبرميل.

 

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 72.53 دولار للبرميل.

 

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

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