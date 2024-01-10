النرويج تتجه لتعدين المعادن في أعماق البحار

الاقتصاد
بوابة الفجر

حصلت الحكومة النرويجية على ضوء أخضر من البرلمان للتنقيب عن المعادن واستخراجها من قاع البحر، لتصبح من أوائل الدول في العالم التي ستقوم بالتعدين التجاري للموارد المعدنية في أعماق البحار.

وأعطت أغلبية في البرلمان في أوسلو الضوء الأخضر لفتح منطقة قطبية شمالية على الجرف القاري النرويجي للتنقيب عن المعادن واستخراجها من قاع البحر، وسط احتجاج نشطاء ومنظمات بيئية على القرار خارج البرلمان.

وتقدر مساحة تلك المنطقة بنحو 281 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة المملكة المتحدة ونحو 80 % من مساحة أراضي ألمانيا.

تقول الحكومة إن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يساعد أوروبا في تزويدها بالمعادن الحيوية اللازمة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية.

يشار إلى أن النرويج، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، لديها مخزون كبير من المعادن في قاع البحر. حيث أظهر مسح أجرته الحكومة النرويجية وجود كميات كبيرة من المعادن تتراوح من النحاس إلى العناصر الأرضية النادرة.

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