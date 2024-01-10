وزارة الإسكان والجامعة الأمريكية توقعان اتفاقية لرفع قدرات مهندسين وعاملين برنامج خدمات الصرف الصحي باالريف

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

وقَّع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،  اتفاقية لتنفيذ جزء من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات بعض المهندسين والعاملين في تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر "محافظة الأقصر" (IRSUE_Luxor_RBF) والمُمول من بنك التنمية الافريقي، واستمرارًا للتعاون بين وزارة الإسكان، والجامعة الامريكية بالقاهرة.


حضر مراسم التوقيع الدكتور سامر عز الدين، أستاذ هندسة الإنشاءات بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور حسام قباني، مدير تنفيذي بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الامريكية بالقاهرة،  وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU). 


وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه تم الاتفاق مع ممثلى بنك التنمية الأفريقي لتعظيم الاستفادة من التدريب من خلال زيادة عدد الشركات المستفيدة من البرنامج التدريبي، ليشمل محافظات (بني سويف – قنا – الأقصر – أسوان).


وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن البرنامج التدريبي يستهدف رفع قدرات وتدريب مجموعة من المهندسين والعاملين من مختلف الإدارات بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات ( بني سويف – قنا – الأقصر – أسوان)، في مجالات الإدارة والتخطيط والمراقبة المالية للمشروعات وإدارة العقود والمشتريات، مؤكدًا أهمية الاستثمار في العامل البشري، والذي يعد أحد أهم المقومات الأساسية لنجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها.


وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أن منهجية العمل في قطاع المرافق بالوزارة تتضمن تحسين النظم التشغيلية، وأداء مقدمي الخدمة، لتطوير وتأهيل كوادر شبابية قادرة على تحقيق أهداف واستراتيجيات القطاع في مختلف المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا  ضرورة قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي المشاركة في البرنامج بوضع مؤشرات متابعة وتقييم تطور أداء العاملين بالشركات لتحسين أداء الخدمات، وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية.


وفي ذات السياق، أعرب الدكتور لطفي جعفر، عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الإسكان والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيرًا إلى حجم النجاح المحقق في البرامج التدريبية السابقة، والتي تم تقديمها من خلال الجامعة لبعض شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالوجه البحري، والتي اسفرت عن تأهيل مجموعة متميزة من الكوادر في مختلف التخصصات.


وتوجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر  للحضور، ووجه ممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة إلى استمرار أعمال التنسيق مع ممثلى الجامعة الأمريكية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المستهدفة ومتابعة أعمال التدريب لكافة المرشحين حتى انتهاء البرنامج التدريبي.
 

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