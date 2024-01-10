الأسهم اليابانية تسجل أعلى مستوى خلال 33 عامًا

الاقتصاد
بوابة الفجر


واصلت الأسهم اليابانية مكاسبها التاريخية وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال 33 عامًا في الجلسة السابقة، في حين وصل التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا.

و ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 2.2% واستمر في دفع أعلى مستوياته خلال 33 عامًا، مدعومًا بأسهم التكنولوجيا الصحية والخدمات الاستهلاكية، وشهد مؤشر Topix الأوسع نطاقًا أيضًا مكاسب، حيث ارتفع بنسبة 1.49%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا والذي يعرف بأنه المتوسط المرجح لمؤشر أسعار المستهلكين في العواصم الأسترالية الثماني، بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وهو أقل قليلًا من الزيادة المتوقعة بنسبة 4.4% في استطلاع أجرته رويترز.

وانخفض مؤشر كوسبي كوريا الجنوبية كوسداك بنسبة 0.7% مع وصول معدل البطالة في البلاد إلى أعلى مستوى في 23 شهرًا، بينما انخفض مؤشر كوسداك بنسبة 1.14%.

وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.45%، في حين انخفض مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.11%.

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