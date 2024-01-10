أسعار الذهب تتراجع قبيل بيانات التضخم الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، قبيل تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.2% إلى 2024.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2030.60 دولار للأوقية.

ويركز المتعاملون الآن على تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الخميس والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم 0.2% في ديسمبر كانون الأول و3.2% على أساس سنوي.

وكشف تقرير أمريكي رسمي أن المستهلكين يتوقعون انخفاضا في التضخم، في حين قالت ميشيل بومان العضوة في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي إن السياسة النقدية للمركزي الأمريكي تبدو "مقيدة بما فيه الكفاية".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.87 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 927.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 978.97 دولار.