تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بأداء شركات الموارد الأساسية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض أسهم شركات الموارد الأساسية، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن دلائل على مسار أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، كما هبطت أسهم شركات الموارد الأساسية 0.5 بالمئة لتقود خسائر المؤشر متتبعة أسعار المعادن الأساسية والنفيسة.

وانخفض معدل التضخم الأساسي في النرويج بأقل من المتوقع في ديسمبر الماضي، الأمر الذي قد يساعد البنك المركزي على التيسير المقرر للسياسة النقدية.