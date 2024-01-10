تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بأداء شركات الموارد الأساسية

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض أسهم شركات الموارد الأساسية، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن دلائل على مسار أسعار الفائدة.

 

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، كما هبطت أسهم شركات الموارد الأساسية 0.5 بالمئة لتقود خسائر المؤشر متتبعة أسعار المعادن الأساسية والنفيسة.

 

وانخفض معدل التضخم الأساسي في النرويج بأقل من المتوقع في ديسمبر الماضي، الأمر الذي قد يساعد البنك المركزي على التيسير المقرر للسياسة النقدية.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني {5-3}

اختبر نفسك الآن في مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 "الترم الأول".. "امتحانات مصر" دليلك للحصول على الدرجة النهائية

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 10-01-2024 في كأس السوبر الإسباني

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يوتيوب اليوم في السوبر الاسباني [5-3]

عاجل.. هيونداي تستدعي السيارات طراز ix35 لإجراء فحوصات ضرورية

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 10/1/2024 في نصف نهائي السوبر الإسباني ( 4 - 3 )

عاجل- باسم يوسف يطلق تصريحات مفاجأة بشأن إنقاذه لـ عماد الدين ويحرج عمرو أديب

عاجل.. توضيح هام من التموين بشأن عمل منظومة الخبز