وصول 66 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا



أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر نشاط ملحوظ في حركة السفن والبضائع بمواني الهيئة حيث سجل إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن وتم تداول 115000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1147 شاحنة و127 سيارة، وشملت حركة الواردات 101000 طن بضائع، 639 شاحنة و105 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 508 شاحنات و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة WADI SAFAGA وعلى متنها 66 ألف طن قمح روسي والسفينة POCHARD وعلى متنها 31 ألف طن المونيوم قادمة من السعودية والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء أمس الحرية ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهى امل، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و315 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى نفرتيتى، اور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1582 راكب بموانيها.