3.8 مليون برميل واردات النفط العراقي للأردن العام الماضي

بلغت الكميات المفرغة من مادة النفط الخام العراقي من موقع مستودع كركوك الحديث، العراق في خزانات شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء العام الماضي 3.813.336 مليون برميل بواقع 509.724.578 الف طن.



وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد بينت في تصريحات سابقة لها، أن الجانب العراقي وافق على زيادة الكميات من 10 آلاف برميل يوميًا لتصبح 15 ألف برميل يوميًا وذلك من بداية شهر أغسطس آب العام الماضي، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهـم تجهيـز النفـط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4 مايو أيار 2023.



وقالت الوزارة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إنه تم إجراء الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، لافتة إلى أن الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن ستصل إلى نحو 450 الف برميل شهريًا، بدلًا من 300 الف برميل شهريًا.



وتأتي الزيادة في كميات النفط نتيجة للمباحثات المثمرة التي عقدت خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على رأس وفد وزاري للعاصمة العراقية بغداد في شهر تموز الماضي والتوصل إلى توافق مشترك لزيادة كميات النفط الخام العراقي للأردن.