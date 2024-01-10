يلا شوت الآن ( 3 - 3 ) .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد الأوقات الإضافية بـدون تقطيع اليوم في السوبر الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم يلا شوت

جولة مدريد في الكأس بين Real Madrid - Atletico Madrid في السوبر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس السوبر الإسباني 2024، وتتجه الأنظار صوب ملعب الأول بارك في مدينة الرياض، حيث تشهد المملكة العربية السعودية مباراة مثيرة ومرتقبة تقام ضمن فعاليات كأس السوبر الإسباني، والتي تعد تجربة فريدة حيث تنتقل أجواء ديربي العاصمة الإسبانية مدريد إلى العاصمة السعودية.

الأوقات الإضافية مصير مباراة الريال واتلتيكو

اتجه فريقا أتلتيكو مدريد وريال مدريد إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الأول بارك" في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

سجل هيرموسو الهدف الأول لأتليتكو مدريد في الدقيقة 7، قبل أن يسجل ريال مدريد هدفين متتاليين عن طريق روديجير في الدقيقة 20 وميندي في الدقيقة 30، وتعادل جريزمان لأتليتكو في الدقيقة 37، وفي الشوط الثاني سجل روديجير الهدف الثالث لأتليتكو مدريد في الدقيقة 79 بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل الريال عن طريق كارفخال.

الملكي يعودة للقاء من جديد

جووول التعادل لصالح ريال مدريد! ⚽️⚽️⚽️ داني كارباخال هو البطل في الدقيقة 85. بدأت الهجمة بانطلاقة رائعة من فينيسيوس الذي سدد على المرمى، لكن يان أوبلاك، حارس أتلتيكو، قام بالتصدي. الكرة ارتدت إلى بيلينجهام الذي حاول التسديد مرتين، ولكن ماريو هيرموسو من أتلتيكو أنقذها على خط المرمى. وفي النهاية، تسلم داني كارباخال الكرة وسددها بقوة في شباك أوبلاك. ريال مدريد يعود بروح وإصرار ويسجل الهدف الثالث له في المباراة، معادلاً النتيجة. استمتعوا بالمباراة! 🔥⚽

اتلتيكو يقترب اكثر للنهائي

أحرز ألفارو موراتا الهدف الثالث لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 78، وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى نحو داخل منطقة الجزاء. قام الحارس كيبا بخطأ في تشتيت الكرة، حيث اصطدمت بزميله أنطونيو روديجر، ومن ثم ارتطمت الكرة بالشباك. بهذا الهدف، يتقدم أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين لريال مدريد. سنواصل إرسال التحديثات لكم مع استمرار المباراة. ⚽🔥

ريال مدريد يتقدم واتلتيكو يعود

ريال مدريد يستمر في تألقه ويسجل الهدف الثاني في المباراة عبر فيرلاند ميندي! كانت الهجمة تنظيمية رائعة من لاعبي ريال مدريد، حيث قاموا بتبادل التمريرات بشكل سلس وفعال. داني كارباخال قدم عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وهناك كان ميندي في الموقع المناسب ليسدد الكرة بقوة ودقة في الزاوية اليمنى للمرمى، محققًا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 30.

وبينما كان ريال مدريد يحتفل بتقدمه، جاءت ردة الفعل السريعة من أتلتيكو مدريد الذي أحرز هدف التعادل عبر أنطوان جريزمان في الدقيقة 37! كانت هجمة منظمة أخرى، حيث نفذ جريزمان تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ووضع الكرة بدقة في الزاوية اليمنى للمرمى، متعادلًا لفريقه في النتيجة.

سنواصل متابعة المباراة وتزويدكم بأحدث التطورات والأهداف. ⚽🔥

عودة مثيرة للملكي أمام اتلتيكو مدريد

ردّ ريال مدريد بهدف رائع سجله أنطونيو روديجر في الدقيقة 20! بدأ الهجوم من ركلة ركنية نفذها لوكا مودريتش بدقة في اتجاه منطقة الجزاء. تمكن أنطونيو روديجر من تحديد موقعه ببراعة وقام بتوجيه رأسية دقيقة وقوية، أسكن الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى. هذا الهدف يعكس التنسيق الفائق بين لاعبي ريال مدريد وفعالية تنفيذ ركلات الركنية. بفضل هذا الهدف، يعود ريال مدريد إلى المباراة بقوة ويُعد روديجر بطلًا لحظة. سنستمر في تزويدكم بأحدث التحديثات حال ورود مزيد من الأحداث المهمة في هذه المواجهة المثيرة. ⚽🔥

اتلتيكو يفتتح التسجيل أمام الريال

هدف رائع لأتلتيكو مدريد! ⚽️ في الدقيقة الأولى، نجح ماريو هيرموسو في تسجيل الهدف الأول لفريقه. بدأت الهجمة من ركلة ركنية نفذها أنطوان جريزمان ببراعة، حيث قام هيرموسو بالقفز بارتفاع ليستلم الكرة داخل منطقة الجزاء برأسية رائعة، ووضعها بدقة في الزاوية اليسرى للمرمى.

هذا الهدف يمثل بداية قوية لأتلتيكو مدريد في المباراة، ويعزز من فرصه في المضي قدمًا نحو التأهل. سنتابع بترقب لمتابعة تطورات المباراة واحتمالية تسجيل المزيد من الأهداف.

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد تويتر

زوار ومتابعو موقع بوابة الفجر الكرام، مرحبًا بكم في تغطية حية بالفيديو لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني 2023. ستقام المباراة على ملعب الرياض في المملكة العربية السعودية، ضمن نصف نهائي البطولة. في حال فوز أيٍ من الفريقين، سيتأهل للنهائي لمواجهة الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، المقررة غدًا.

يشارك ريال مدريد في البطولة بصفته بطلاً لكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يشارك أتلتيكو مدريد كوصيف للدوري الإسباني الموسم الماضي. برشلونة يشارك كحامل لقب الدوري، وأوساسونا كوصيف لكأس ملك إسبانيا.

تابعونا في هذه التغطية لمتابعة الأحداث المثيرة في هذا اللقاء المهم، وتأهبوا لرؤية الفريق الفائز الذي سيتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة التحدي المقبل. استمتعوا بمتعة كرة القدم الرائعة والمشوقة في كأس السوبر الإسباني 2023.

تستضيف المملكة البطولة للمرة الرابعة منذ تغيير نظامها في موسم 2019-2020، حيث تم اعتماد نظام المنافسة بين أربعة أندية، بدلًا من النظام القديم الذي كان يشمل مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس.

ويشارك في هذه النسخة العمالقة ريال مدريد وبرشلونة، بجانب أتلتيكو مدريد وأوساسونا. تجمع المباراة الأولى بين فريقي مدريد، فيما يلتقي برشلونة مع أوساسونا في المباراة الثانية، وتبرز هذه المواجهة بين الريال وأتلتيكو كواحدة من ثلاث مواجهات قادمة بين الفريقين، حيث سيلتقون أيضًا في ثمن نهائي كأس الملك، ومن ثم في الدوري، مما يعزز من أهمية وتأثير هذه اللقاءات على مسار الموسم.

ويتصدى فريق المدرب دييغو سيميوني، أتلتيكو مدريد، للمدرب كارلو أنشيلوتي وفريقه ريال مدريد، حيث يحمل أتلتيكو لقب الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على ريال مدريد هذا الموسم، وفي سعيه للرد على تلك الهزيمة، يسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصار والتتويج بلقب السوبر، بينما يسعى أتلتيكو للتأهل إلى المباراة النهائية، وبالتالي فتح الباب أمام فرصة للتتويج بلقبين هامين.

متى موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024؟

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شوت، ستشهد المدينة الرياضية العاصمة للمملكة العربية السعودية، مدينة الرياض، مباراة نارية بين ريال مدريد وأتلتيكو يوم الأربعاء، 10 يناير 2024، على أرض ملعب الأول بارك، وتعد هذه المواجهة الرياضية من الفعاليات الرياضية الرائعة والمثيرة، حيث سيتنافس الفريقان الإسبانيان في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ومن المقرر أن تحتضن المملكة العربية السعودية مساء اليوم مباراة قوية ومثيرة تجمع بين الجارين في مدينة مدريد، حيث سيلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لعام 2024. ستجرى المواجهة على أرض ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت، وتعتبر هذه المواجهة بين الفريقين الإسبانيين من اللقاءات المنتظرة بشغف، حيث سيتنافس الجاران على الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة. يُتوقع أن يقدم الفريقان عرضًا رياضيًا مميزًا، يشعل حماس المشجعين ويُلهم عشاق كرة القدم حول العالم. يمكن مشاهدة المباراة عبر البث المباشر، حيث يترقب الجميع أحداث هذا اللقاء الحاسم، وسيكون ملعب الأول بارك الشاهد على تلك اللحظات المثيرة التي ستنطلق بصافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وتلك اللحظات التي ستشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث سيتقاتلون من أجل الوصول إلى المرحلة النهائية للبطولة والمنافسة على اللقب الغالي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في السوبر الإسباني؟

تم الحصول على حقوق بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024 من قبل شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC1 HD. يمكن متابعة هذه المباراة المثيرة عبر الأقمار الصناعية، وتحديدًا عبر القمر الصناعي عرب سات.

يُذكر أن هذه القناة ستقوم بنقل المباراة بصورة مشفرة، وبالتالي، يتعين على المشاهدين الذين يرغبون في متابعة اللقاء الحاسم الاشتراك في خدمة القنوات المشفرة للاستمتاع بالبث المباشر ومشاهدة اللحظات المثيرة لهذه المواجهة الكروية المهمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تردد قناة SSC hd 5 نايل سات تردد قناة SSC hd 5 عرب سات تردد قناة Rah-e-Farda التردد: 12523.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD، SD. التردد: 12380.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD، SD. القمر الصناعي: Afghansat 1

التردد: 11293

معدل الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ما هي خطوات مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024 ؟

للتمتع بمتابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يُفضل الاشتراك في الباقة الرياضية المقدمة من خدمة "شاهد VIP". هذه الباقة تتيح للمشتركين الوصول إلى تغطية حصرية ومميزة للأحداث الرياضية، بما في ذلك المباريات المهمة في كأس السوبر الإسباني 2024، مما يسمح لهم بمتابعة اللقاءات بجودة عالية ودون انقطاع.

يرجى الانتقال إلى منصة "شاهد VIP" واتباع الخطوات اللازمة للاشتراك في الباقة الرياضية، حيث ستكون هذه الخدمة الرياضية مفتاحًا لتجربة مشاهدة مثيرة وحصرية لمباراة الجارين المثيرة في كأس السوبر الإسباني.

من معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024؟

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت بث مباشر قناة SSC 1 HD تُقدم خيارات تعليقية متنوعة لمتابعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث سيكون للمشاهدين فرصة اختيار المعلق الذي يفضلونه للاستمتاع بتجربة مشاهدة فريدة. سيكون علي سعيد الكعبي هو المعلق على القناة الصوتية الأولى، بينما سيقوم رؤوف خليف بتعليق المباراة على القناة الصوتية الثانية.

هذا الاختيار المتعدد للتعليق يضيف للمشاهدين حلًا مميزًا، حيث يتيح لهم تجربة متعة المشاهدة بأسلوب تعليق يتناسب مع تفضيلاتهم الشخصية. يمكن للجماهير اختيار المعلق الذي يضفي الحماس والإثارة المناسبة على هذه المواجهة المثيرة في كأس السوبر الإسباني.

تشكيل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في السوبر الإسباني

أولًا: تشكيل الريال اليوم

حراسة المرمى أندري لونين. خط الدفاع فران جارسيا – تشاوميني – أنطونيو رودريجر – داني كارباخال. خط الوسط توني كروس – لوكا مودريتش – فالفيردي. خط الهجوم جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

ثانيًا: تشكيل أتلتيكو مدريد اليوم

حراسة المرمى يان أوبلاك. خط الدفاع أكسل فيتسل – هيرموسو – خيمينيز. خط الوسط كوكي – ريكيلمي – لورينتي – رودريجو دي بول – لينو. خط الهجوم أنطوان جريزمان – موراتا.

نصف نهائي كأس السوبر الاسباني

الفريق الذي يحقق الانتصار في هذا اللقاء المثير سيحجز تذكرة العبور إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا يوم الأحد القادم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد | من هنـــا

في هذه اللحظة المثيرة، يُحمل ريال مدريد لقب كأس الملك الإسباني للموسم السابق، ويطمح في الدفاع عن هذا اللقب بعزيمة وإصرار. من جهة أخرى، يأتي أتلتيكو مدريد بعد أن حل في المركز الثالث في الدوري الإسباني، متطلعًا لتحقيق نجاح كبير والتأهل إلى المباراة النهائية. يعتبر هذا اللقاء فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتحقيق هدفهم والمنافسة على لقب كأس السوبر الإسباني بكل قوة.

موقعة كروية عملاقة بين ريال وأتلتيكو

في مساء هذا الأربعاء، يتجه الانتباه والانظار نحو ملعب "الأول بارك" في الرياض، حيث يتواجه ريال مدريد ومنافسه التقليدي أتلتيكو مدريد في مواجهة كروية حاسمة ضمن فعاليات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تشهد هذه البطولة في نسختها الحالية منافسة قوية وشرسة بين أربعة أندية عريقة، حيث يتنافس برشلونة كبطل لليجا، وريال مدريد الحاصل على كأس الملك، إلى جانب أتلتيكو مدريد وأوساسونا واللذان تأهلا كواصفين لليجا والكأس على التوالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد | من هنـــا

يجدر بالذكر أن اللقاء الأخير الذي جمع بين الريال وأتلتيكو كان في سبتمبر الماضي، حيث نجح الأخير في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 في إطار الجولة السادسة من الدوري. يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذه المواجهة المثيرة التي تعد فصلًا هامًا في رحلة الفريقين نحو لقب كأس السوبر الإسباني.

الفريقان يُعِدان لسلسلة من المواجهات هذا الموسم، حيث يتقابلان في دور الستة عشر من كأس الملك في 18 يناير، وفي الدور الثاني من الليجا في 4 فبراير.

الفريق الفائز في مباراة الليلة سيواجه الفريق الفائز من مباراة أوساسونا وبرشلونة في المباراة النهائية للبطولة، والتي ستُقام يوم الأحد المقبل. تتجدر المتابعة لمعرفة أي الفرق سيتمكن من الظفر بلقب كأس السوبر الإسباني في هذا العام.

تشكيل الريال الرسمي

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يلا شوت

تشكيل اتلتيكو مدريد الرسمي