أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 10/1/2024 في نصف نهائي السوبر الإسباني ( 4 - 3 )

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

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الريال يضرب اتلتيكو بخماسية مقابل ثلاثة أهداف

الهدف الخامس جاء كنتيجة لانطلاقة رائعة من إبراهيم دياز، الذي استغل الكرة في منتصف الملعب وسبق بها حتى وصل إلى المرمى. بفضل السرعة اللافتة للنجم الإسباني المغربي، تلاحق الكرة أمام أوبلاك، الذي كان يعود لمرماه بسرعة. دون تردد، قام إبراهيم دياز بتسديد الكرة في المرمى الخالي، مؤكدًا بذلك فوز النادي الملكي بالمباراة وتأهله إلى المرحلة القادمة من البطولة.

هدف قاتل للريال في الأوقات الإضافية

في لحظة مذهلة، نجح ريال مدريد في تسجيل هدف رابع في الوقت القاتل ليقتنص التقدم. الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من داني كارفاخال، حيث استقبلها خوسيلو برأسه بدقة. وبالرغم من محاولة سافيتش للتصدي للكرة، إلا أنها ارتطمت به بشكل غير ملائم، مغيرة اتجاهها نحو المرمى. وعجز أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، عن التعامل الصحيح مع هذه الكرة المتقنة، مما أدى إلى اختراق شباكه وتسجيل هدف رابع لريال مدريد.

الأشوط الإضافية بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد

انتهت المباراة بنهاية الشوط الثاني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وسنتجه الآن إلى الأشواط الإضافية، حيث ستستمر الإثارة والتشويق بين الفريقين. المباراة تشهد منافسة قوية وتقدمًا من جانب كل فريق في سعيهما للتأهل إلى المرحلة النهائية لكأس السوبر الإسباني.

سيكون الوقت الإضافي فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتسجيل المزيد من الأهداف وتحديد الفائز في هذا اللقاء المهم. يظهر أن اللقاء قد شهد أحداثًا ممتعة ومثيرة، ومع استمراره إلى الأشواط الإضافية، يمكن توقع أجواء مثيرة ولحظات حاسمة.

ترقبوا متابعة اللقاء والتفاصيل الإضافية في الأشواط الإضافية، حيث ستظل المباراة مفتوحة لأي تطور قد يحدث، وفرص كل فريق لتحقيق التأهل إلى المرحلة النهائية.

الملكي يعود مرة أخري للقاء

ردَّ ريال مدريد بهدف التعادل في الدقيقة 85 من المباراة، حيث سجَّل داني كارفاخال الهدف الثالث لفريقه. بدأت الهجمة من قدم فينيسيوس جونيور الذي قام بانطلاقة رائعة وقام بتسديدة على المرمى، لكن الحارس أوبلاك تصدى للكرة. ارتدت الكرة إلى بيلينجهام الذي قام بمحاولتين للتسديد، ولكن ماريو هيرموسو أنقذ الكرة من على خط المرمى. وفي النهاية، تلقى داني كارفاخال الكرة وقام بتسديدة قوية انطلقت في شباك أتلتيكو مدريد. بهذا الهدف، عاد ريال مدريد إلى المباراة بشكل قوي، وسنواصل تزويدكم بالأحداث الحية. ⚽🔥

ريال مدريد في مأزق بعد هدف اتلتيكو الثالث

أحرز ألفارو موراتا الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 78 من المباراة. جاء الهدف بعد عرضية دقيقة من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء. قام الحارس كيبا بخطأ في التعامل مع العرضية، حيث قام بتشتيتها بشكل غير صحيح، لتصطدم الكرة بزميله أنطونيو روديجر ومن ثم ترتد في شباكهم. بهذا الهدف، يوسع أتلتيكو مدريد تقدمه في المباراة. سنواصل تزويدكم بآخر التطورات. ⚽🔥

ريال مدريد واتلتيكو مدريد تعادل مرة اخري

ريال مدريد يستمر في تألقه ويسجل الهدف الثاني في المباراة، هذه المرة عن طريق الظهير الأيسر فيرلاند ميندي! كانت الهجمة منظمة ومتقنة، حيث قاد داني كارباخال الهجوم وقام بتمريرة رائعة إلى داخل منطقة الجزاء. استقبلها ميندي بمهارة وسدد كرة قوية ودقيقة أسكنها داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى. إن هذا الهدف يبرز الفعالية الهجومية والتفاهم الرائع بين لاعبي ريال مدريد. وبعد هذا الهدف، يتقدم ريال مدريد بثنائية نظيفة.

وفي المقابل، يرد أتلتيكو مدريد بهدف رائع من قبل أنطوان جريزمان، ليعيد الأمور إلى التعادل! كانت الهجمة متناغمة وسريعة، وفي الدقيقة 37، قام جريزمان بتسديدة قوية ودقيقة من خارج منطقة الجزاء، محرزًا هدفًا رائعًا في الزاوية اليمنى للمرمى. إن هذا الهدف يظهر تألق أنطوان جريزمان وقدرته على إحداث الفارق في أي لحظة.

سنواصل متابعة اللحظات المثيرة في المباراة وتزويدكم بآخر التطورات. ⚽🔥

رد سريع من الريال في مرمي اتلتيكو

ريال مدريد يعود بروح جديدة ويسجل الهدف الأول في المباراة من خلال أنطونيو روديجر! كانت البداية من ركلة ركنية نُفِّذَت على يسار مرمى أتلتيكو مدريد، حيث قام لوكا مودريتش بتنفيذها ببراعة. وصلت الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، وهناك كان روديجر في المكان المناسب، حيث استخدم رأسه بمهارة فائقة لوضع الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى. هذا الهدف يعكس تفاعل رائع وفعالية في تنفيذ الركلات الثابتة من قبل ريال مدريد. سنواصل متابعة المباراة وتقديم المزيد من التحديثات. ⚽🔥

اتلتيكو مدريد يبادر بتسجيل في مرمي الريال

تمكن أتلتيكو مدريد من افتتاح التسجيل في المباراة بفضل هدف رائع سجله ماريو هيرموسو! الهجوم بدأ من ركلة ركنية نفذها أنطوان جريزمان ببراعة في اتجاه منطقة الجزاء. استعان هيرموسو بذكائه حيث قام بالانفصال عن الدفاع واستقبل الكرة برأسية متقنة، ووضعها داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى. إن هذا الهدف يعكس التفاعل الرائع والتنسيق الجيد في تنفيذ ركلة الركنية والتحركات الهجومية لفريق أتلتيكو مدريد. يتقدم الفريق الآن في النتيجة، وسنواصل تقديم التحديثات حال ورود المزيد من الأحداث المهمة في هذه المباراة المثيرة. ⚽🔥

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت

أعزائنا زوار ومتابعي موقع بوابة الفجر، نرحب بكم في تغطية حية بالفيديو لمباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. الملعب الذي ستقام عليه المباراة هو ملعب الرياض في المملكة العربية السعودية. يعد هذا اللقاء فرصة لكل فريق للتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا التي ستجرى غدًا.

ريال مدريد يشارك في هذه البطولة كبطل لكأس ملك إسبانيا في الموسم السابق، في حين يشارك أتلتيكو مدريد كثالث في الدوري الإسباني، ويشارك أيضًا برشلونة كبطل للدوري، وأوساسونا كوصيف لكأس الملك.

تفتح هذه المباراة أفقًا مثيرًا لرؤية أداء الفريقين وتحديد الفريق الذي سيحجز مكانًا في المواجهة النهائية. ستكون المنافسة شرسة، ونحن هنا لنقدم لكم تغطية حية وشاملة لكل لحظة مثيرة على أرض الملعب. ترقبوا مشاهدة رائعة وأحداث مليئة بالتشويق والمتعة في هذه المواجهة الهامة.

ويبحث ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تعويض خسارته للقب العام المنقضي إثر خسارته المؤلمة أمام غريمه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، رغم صعوبة اللقاء لكون المارينجي يفتقد جهود بعض لاعبيه المصابين، مثل الثنائي المصاب بقطع بالرباط الصليبي تيبو كورتوا وإيدر ميليتان.

ورغم ذلك فإن أنشيلوتي يتسلح بعدد من أفضل لاعبي العالم في جميع خطوط الملكي، ومن المنتظر أن يدفع بهؤلاء النجوم والبنوك المتحركة ضمن تشكيله الأساسي، الذي من المنتظر أن يضم الحارس أندري لونين، وفران جارسيا وأنطونيو روديجير وناتشو وداني كارباخال رباعي خط الدفاع، وجود بيلينجهام وتوني كروس ولوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي في متوسط الميدان الدفاعي، مع الثنائي الهداف الخطير الممثل في فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وفي المقابل فإن الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو، حشد هو الآخر قوته الضاربة لديربي مدريد، وبالتالي فإن دييجو الاسم اللامع كلاعب في الثمانينيات والتسعينيات من المنتظر أن يعتمد على الحارس يان أوبلاك، وماريو هيرموسو - خوسيه ماريا خيمينيز وأكسيل فيتسيل وكوكي في خط الدفاع، ورودريجو دي بول وماركوس يورينتي وصامويل لينو في خط الوسط، مع مجموعة الهدافين وهم تحديدًا: رودريجو ريكيلمي وألفارو موراتا وأنطوان جريزمان.

متي موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في نصف نهائي السوبر الإسباني ؟

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، جاره فريق أتلتيكو مدريد، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024، ويستضيف ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الليلة.

وأعلن منظمو البطولة أن موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في السوبر الإسباني 2024، ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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ويسعى الريال إلى حصد البطولة للمرة الـ 13 في التاريخ، فيما تأمل كتيبة أتلتيكو مدريد للعودة إلى منصات التتويج من جديد بإحراز اللقب الثالث من كأس السوبر الإسباني، كما تتسم مواجهات ديربي مدريد بالندية والحماس حتى آخر دقيقة من اللقاء، وكانت المباراة الأخيرة التي جمعتهما قد انتهت بفوز الأتليتي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني؛ لذا ينتظر الجماهير مباراة قوية الليلة بين الريال وأتلتيكو مدريد.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني 2024؟

يتساءل محبو الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم مباشرة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني 2024، إذ حصلت قنوات الرياضية السعودية SSC على خدمة بث مباشر مباريات هذه البطولة حصريًا، للجماهير الذين يمتلكون جهاز GOBX داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، كما ستنقل عدد من القنوات المفتوحة بث مباشر مباراة الريال وأتلتيكو مدريد للمشجعين في عدد من بلدان العالم؛ لذلك سنوضح لكم عبر الجدول التالي تردد قناة مفتوحة وقناة SSC hd 5 من أجل مشاهدة بث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشر اليوم.

تردد قناة Rah-e-Farda تردد قناة SSC hd 5 القمر الصناعي: Afghansat 1 التردد: 11293 معدل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مدفوعة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

معلق مباراة الريال وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر

خصصت القناة السعودية SSC، المعلقان الشهيران على سعيد الكعبي ورؤوف خليف، للتعليق على مجريات مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني 2024 عبر القناتين الصوتيتين الأولى والثانية.

أين يمكنني مشاهدة مباراة ريال مدريد – أتلتيكو مدريد؟

في هذه النسخة من كأس السوبر الإسباني 2024، يدخل ريال مدريد بصفته بطل كأس إسبانيا، ويضمن برشلونة مكانه بصفته بطل الدوري الإسباني، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في الدوري، ويشارك أوساسونا بصفته وصيف كأس إسبانيا أو كما يسمى كأس الملك.

تشكيل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في السوبر الإسباني

أولًا: تشكيل الريال اليوم

حراسة المرمى أندري لونين. خط الدفاع فران جارسيا – تشاوميني – أنطونيو رودريجر – داني كارباخال. خط الوسط توني كروس – لوكا مودريتش – فالفيردي. خط الهجوم جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

ثانيًا: تشكيل أتلتيكو مدريد اليوم

حراسة المرمى يان أوبلاك. خط الدفاع أكسل فيتسل – هيرموسو – خيمينيز. خط الوسط كوكي – ريكيلمي – لورينتي – رودريجو دي بول – لينو. خط الهجوم أنطوان جريزمان – موراتا.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني منذ موسم 2019–2020 بين بطل الدوري الإسباني وبطل كأس ملك إسبانيا وأصحاب المركز الثاني في كلتا البطولتين، وتتنافس الفرق الأربعة بنظام النصف النهائي (خروج المغلوب) وفق قرعة يجريها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بينما كان في السابق كان يشارك فريقان فقط وهما بطل الدوري وبطل الكأس.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربعة فرق هي ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة وأوساسونا، في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 10 يناير وحتى 14 يناير.

ويشارك برشلونة بصفته حامل لقب الدوري الإسباني وريال مدريد بصفته بطل كأس ملك إسبانيا، ويشارك أوساسونا بصفته وصيف كأس الملك، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري “بدلا من ريال مدريد وصيف الدوري”.

النظام القديم لكأس السوبر الإسباني

النظام القديم لكأس السوبر الإسباني كان بطل كأس ملك إسبانيا وبطل الدوري الإسباني يتأهلان لمواجهة بعضهما في كأس السوبر، وفي حال فوز أحد الفرق بلقبي كأس ملك إسبانيا وبطل الدوري الإسباني في موسم واحد، يتأهل وصيف كأس ملك إسبانيا تلقائيا كطرف ثاني لينافس بطل الثنائية على اللقب، كانت المنافسة تقام من مباراتين ذهاب وإياب، بحيث تكون مباراة الذهاب في أرض بطل الكأس، فيما تكون الإياب في أرض بطل الدوري.

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لكن في نسخة 2018 من كأس السوبر، تم تغيير نظام البطولة، إلى مباراة واحدة في ملعب محايد، وفي عام 2019، تم تطبيق النظام الجديد للبطولة، والذي يقتضي مشاركة 4 فرق، بطل ووصيف الدوري الإسباني، مع بطل ووصيف كأس ملك إسبانيا، وتتنافس الفرق الأربعة بنظام النصف النهائي (خروج المغلوب) وفق قرعة يجريها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

بطل آخر نسخة لكأس السوبر الإسباني في السعودية

توج فريق برشلونة باخر نسخة لكأس ملك إسبانيا والتي أقيمت في السعودية بعد الفوز على ريال بيتيس في نصف النهائي بركلات الترجيح 4-2، قبل أن يفوز على ريال مدريد في النهائي بنتيجة 3-1.

الأكثر فوزا بكأس السوبر الإسباني

نادي برشلونة هو الأكثر فوزا بكأس السوبر الإسباني برصيد 14 مرة بينما حل وصيفا 11 مرة، ويأتي في المرتبة الثانية نادي ريال مدريد برصيد 12 مرة وحل وصيفا 6 مرات

ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس ملك إسبانيا

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي وبرشلونة السابق هو الهداف التاريخي لكأس السوبر الإسباني رصيد 14 هدفا سجلها جميعا مع البارسا في 20 مشاركة، ويأتي خلف البرغوث كلا رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد | من هنـــا

من الإسباني راؤول والفرنسي كريم بنزيما نجمي ريال مدريد السابقين برصيد 7 أهداف في 12 مشاركة و13 مشاركة على الترتيب.



أرقام مميزة لميسي في كأس السوبر الإسباني

يستحوذ الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، على الرقم القياسي لعدد ألقاب السوبر الإسباني التي فاز بها أي لاعب مع فريقه حيث حصد اللقب 8 مرات مع برشلونة.

ويعد ريال مدريد أكبر ضحايا ميسي في السوبر الإسباني، حيث اهتزت شباك الفريق الملكي 6 مرات بتوقيع ميسي وذلك فى 5 مباريات بثلاث نسخ مختلفة للبطولة.