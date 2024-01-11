كوريا الجنوبية تجمد سعر الفائدة للمرة الثامنة في ظل تباطؤ اقتصادي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 جمّد بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس عند 3.5%، للمرة الثامنة على التوالي، في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، ووسط مخاوف بشأن تعافٍ اقتصادي ضعيف وتباطؤ اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع.

 

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تجميد سعر الفائدة جاء في الوقت الذي يظهر فيه اقتصاد البلاد علامات على تعافي الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئًا وسط تخفيف الضغوط التضخمية.

 

وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي لهذا العام من المتوقع أن ينتعش إلى أعلى من 2%، ولكن توجد معوقات منها تراجع سوق العقارات وضعف الطلب المحلي.

 

وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيس للتضخم، بنسبة 3.6% على أساس سنوي في عام 2023، لتتباطأ من زيادة قدرها 5.1% في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

 

وتعد هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يجمد فيها البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة، بعدما اتخذ القرار نفسه في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر، وذلك بعد أن رفعها لسبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

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