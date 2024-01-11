أسعار الذهب ترتفع مع ترقب بيانات التضخم

الاقتصاد
بوابة الفجر

 ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم، ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.

 

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2028.78 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2033.00 دولارًا.

 

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة متراجعًا للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.96 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار.

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