تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، بحثًا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 102.23، كما انخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى 145.39 ين ياباني.

في المقابل، ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3 بالمئة إلى 0.6721 دولار و0.6294 دولار على التوالي.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0979 دولار، كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2767 دولار.

وساعد تراجع الدولار اليوان الصيني على التعافي من أدنى مستوى في شهر إلى 7.1621 للدولار.