هاتفيا.. وزير الخارجية العماني يبحث الوضع المأساوي في غزة مع "أبو الغيط وشكري"

أجرى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اتصالين هاتفيين مع كل من معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك للتشاور حول عدد من المستجدات والقضايا وفي مقدمتها الوضع المأساوي والإنساني الذي يمر به سكان قطاع غزة الفلسطيني والجهود المتواصلة لوقف العدوان الاسرائيلي على القطاع والسبل المتاحة لوضع حد له فضلا عن المحاسبة القانونية والقضائية لإسرائيل وتقديم التسهيلات والمساعدات الغذائية والطبية الملحة للمواطنين الفلسطينيين العزّل.