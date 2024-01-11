جهاز العبور يشن حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية

أكد المهندس حمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، على استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع وأحياء المدينة، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.



وبرئاسة السيد المهندس السيد أمين نائب رئيس الجهاز للتنمية تم تشكيل حملة اشغالات ليلية مكبرة تحت إشراف إدارتي التنمية والامن بمعاونة شرطة المرافق.



واستهدفت الحملة الاسواق العشوائية ومحيط المساجد والسناتر الكبري بالمدينة والاحياء الاكثر كثافة والمستهدفة من قبل الباعة الجائلين، وتم رفع كافة الاشغالات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الانضباط للشوارع.



وشدد رئيس الجهاز على أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.