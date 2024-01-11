جهاز العبور يشن حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد  المهندس حمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، على استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع وأحياء المدينة، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.


وبرئاسة السيد المهندس السيد أمين نائب رئيس الجهاز للتنمية تم تشكيل حملة اشغالات ليلية مكبرة تحت إشراف إدارتي التنمية والامن بمعاونة شرطة المرافق. 


واستهدفت الحملة الاسواق العشوائية ومحيط المساجد والسناتر الكبري بالمدينة والاحياء الاكثر كثافة والمستهدفة من قبل الباعة الجائلين، وتم رفع كافة الاشغالات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الانضباط للشوارع.
 

وشدد رئيس الجهاز على أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني {5-3}

اختبر نفسك الآن في مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 "الترم الأول".. "امتحانات مصر" دليلك للحصول على الدرجة النهائية

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 10-01-2024 في كأس السوبر الإسباني

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يوتيوب اليوم في السوبر الاسباني [5-3]

عاجل.. هيونداي تستدعي السيارات طراز ix35 لإجراء فحوصات ضرورية

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 10/1/2024 في نصف نهائي السوبر الإسباني ( 4 - 3 )

عاجل- باسم يوسف يطلق تصريحات مفاجأة بشأن إنقاذه لـ عماد الدين ويحرج عمرو أديب

عاجل.. توضيح هام من التموين بشأن عمل منظومة الخبز