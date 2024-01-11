تركي آل الشيخ في الدوحة.. ويكشف عن الإقامة الذهبية لموسم الرياض

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وصل منذ ساعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى الدوحة.

و حرص عدد من المواطنين القطريين على التقاط الصور التذكارية مع آل الشيخ في جزيرة المها بالدوحة.

في الوقت نفسه فقد كشف رئيس هيئة الترفيه عن البدء قريبًا بتوفير الإقامة الذهبية للمتعاونين مع هيئة الترفيه وموسم الرياض.

و أكد آل الشيخ على صفحته الشخصية: "ستتجاوز الدفعة الأولى ٣٠٠ شخص ما بين متعاونين عملوا في الفترة السابقة ومتعاونين في الفترة الحالية من كفاءات أو مستثمرين … ومن لديه الرغبة ويمكن ان يفيدنا أو القطاعات المكملة لنا يمكنه أن يتواصل مع هيئة الترفيه".

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