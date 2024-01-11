بعثة منتخب مصر لطاولة تغادر إلى تركيا للمشاركة في البطولة الدولية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تغادر بعثة منتخب مصر للطاولة إلى تركيا فجر اليوم، استعدادا للمشاركة في البطولة الدولية، المقرر إقامتها في الفترة من 11 وحتى 15 يناير الجاري.

ونظم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية بقيادة أحمد البكري، معسكر تدريبي لأبطال منتخب للطاولة قبل السفر للبطولة الدولية، مشيرا ان مشاركة المنتخب المصري في البطولة، تستهدف  رفع العلم المصري علي منصات التتويج عاليا بين بقية الدول الأخرى.

وعبر رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، عن امتنانه لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لدعمه للاتحاد مما ساعد على توسيع نطاقه في جميع أنحاء البلاد.

وجدير بالذكر تأتي مشاركة المنتخب الوطني، استجابة لتوصيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتكثيف بطولات الألعاب الترفيهية بالمحافظات وإتاحة الفرصة لممارستها في بيئة صحية وكذلك تكوين المنتخبات الوطنية لتمثيل مصر في البطولات الدولية، استجابة لاهتمام الدولة بتلبية احتياجات ومتطلبات مواطنيها.

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