الآن ( 1 - 0 ) بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا يلا شوت الشوط الثاني بـدون تقطيع في كأس السوبر الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا يلا شوت حصرياً

منافسة البرسا في السوبر بين Barcelona - Osasuna اليوم، مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر يلا شوت في السوبر الإسباني، في مساء اليوم الخميس، يعيش عشاق الكرة الإسبانية لحظات من الحماس والتوتر على ملعب الأول بارك في الرياض، حيث ستشهد المواجهة النارية بين فريق برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لعام 2024. يترقب الجميع هذا اللقاء الذي يمثل فرصة ذهبية للفريقين للوصول إلى المرحلة النهائية ومن ثم تحقيق اللقب الغالي، وبرشلونة، الذي يحمل على كاهله تاريخًا حافلًا بالإنجازات والبطولات، يتطلع إلى الدفاع عن لقبه في النسخة الحالية من السوبر الإسباني. الفريق الكتالوني حقق اللقب الموسم الماضي بعد فوز مثير على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-1 في كلاسيكو مثير.

البرشا يسجل الهدف الأول في مرمي أوساسونا

برشلونة يفتتح التسجيل في المباراة بتسجيل هدف في الدقيقة 58! روبرت ليفاندوفسكي يسجل الهدف بعد تمريرة رائعة من إلكاي جوندوجان. اللاعب يتقدم داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة بقوة في الزاوية اليمنى للمرمى، مما يسفر عن هدف رائع لبرشلونة.

تم توقيف المباراة لفحص تقنية الفيديو (VAR) للتأكد من صحة الهدف، وبعد المراجعة تم تأكيد الهدف بشكل رسمي. برشلونة يتقدم بهدف مهم في سباق التأهل في مباراة الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

برشلونة ينهي شوط أول سلبي مع أوساسونا

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالتعادل. يشهد هذا اللقاء الناري تنافسًا قويًا بين الفريقين على بلوغ المباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد.

الأداء القوي للفريقين في الشوط الأول يتوقع أن يكون له تأثير كبير على الأحداث في الشوط الثاني. نترقب معًا استمرار التنافس واللحظات المثيرة في الشوط الثاني لنرى أي الفريقين سيتقدم إلى المباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد.

سنواصل تحديثكم بأحدث التطورات والأخبار حول هذه المباراة المهمة، فتابعونا للمزيد من التفاصيل.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا يلا شوت

متابعينا الكرام على موقع "بوابة الفجر"، نرحب بكم في تغطية مباشرة وحية لأحداث مباراة قوية ستجمع بين فريقي برشلونة وأوساسونا، في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. يأتي هذا اللقاء على ملعب "الأول بارك" بجامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشهد هذه المواجهة منافسة قوية بين برشلونة الذي يسعى للتأهل إلى النهائي والدفاع عن لقبه في البطولة، وفريق أوساسونا الذي يسعى للمفاجأة وتحقيق تأهل تاريخي إلى المباراة النهائية.

الفائز في هذه المواجهة سيواجه ريال مدريد في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، حيث سنكون معكم بكل التفاصيل والأحداث المثيرة لهذه المباراة المهمة. تابعونا للحظة بلحظة مع "بطولات".

في هذا الموسم، وبالرغم من تراجع مستواه في بعض المباريات الأخيرة، يبقى برشلونة في سباق الليجا الإسبانية، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، وهو يطارد المتصدر ريال مدريد ووصيفه جيرونا، ومن جهة أخرى، يعيش نادي أوساسونا لحظات تاريخية، إذ يشارك لأول مرة في تاريخه في بطولة كأس السوبر الإسباني. يعكس هذا المشاركة الجديدة روح التحدي والإصرار في صفوف الفريق، الذي يسعى إلى كتابة فصل جديد في تاريخه بالتألق والمنافسة على الألقاب الكبرى.

ملعب الأول بارك في الرياض سيكون الشاهد على هذا الصراع الكروي الدرامي، حيث سيتنافس الفريقان على البطاقة المؤهلة إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-3 بعد شوطين إضافيين، وبرشلونة يأمل في استغلال خبرته الكبيرة في هذه المسابقات وتقديم أداء يرضي جماهيره ويضعه على المسار الصحيح نحو التأهل للنهائي. في المقابل، يعتبر أوساسونا الظاهرة الجديدة التي قد تكون قادرة على إحداث المفاجأت والتألق في أول مشاركة لها في هذا الحدث الكروي الكبير.

مع مرور الوقت، سيشهد اللقاء تنافسًا قويًا ولحظات مثيرة، حيث يسعى كل فريق إلى التفوق وتقديم عرض يليق بسمعته. الطموح والرغبة في التألق ستكون همسة اللقاء، وسيعمل كل فريق بكل قوة لتحقيق الفوز وتحقيق حلم الوصول إلى المرحلة النهائية، وتكمن أهمية هذه المباراة في أنها لا تقتصر على الفوز بلقب السوبر الإسباني فقط، بل تعكس أيضًا الروح الرياضية والتنافسية في عالم كرة القدم. سيشهد الجمهور الحاضر ومحبي اللعبة على مدرجات الملعب اللحظات الفارقة التي قد تكتب تاريخًا جديدًا لإحدى الفرق، وتخلق ذكريات لا تنسى لعشاق الساحرة المستديرة.

ما هو موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني ؟

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا يلا شوت في نصف نهائي في اللقاء المثير الذي يجمع بين العمالقة، برشلونة وأوساسونا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024، يتطلع عشاق الكرة الإسبانية إلى مشاهدة مواجهة مثيرة تحدد الفريق الذي سيتأهل إلى المباراة النهائية. تقام هذه المواجهة المثيرة على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ويسعى برشلونة إلى الحفاظ على لقبه في كأس السوبر الإسباني بعد فوزه في الموسم الماضي على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-1. يُعد برشلونة هو الفريق التاريخي للبطولة بواقع 15 لقبًا، ويتطلع لتحقيق اللقب رقم 16 في هذا العام.

فيما تحدد موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم في السوبر الإسباني 2024، لينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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الملعب السعودي سيكون الشاهد على التنافس الشرس بين الفريقين، حيث سيسعى كل منهما إلى الظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز. يعتبر هذا اللقاء فرصة لعناصر برشلونة لتقديم أداء يليق بتاريخ النادي وتحقيق التأهل للنهائي للعام الثاني على التوالي، ومن جهة أخرى، يتيح هذا اللقاء لأوساسونا فرصة التألق والإثبات في الساحة الإسبانية، وسيكونون على أتم الاستعداد لتقديم مستوى يليق بالتحدي الكبير والتفوق على برشلونة، وسيشهد الجمهور وعشاق اللعبة في جميع أنحاء العالم، بفارغ الصبر، هذا اللقاء الحاسم الذي سيحدد الفريق الذي سيتأهل للنهائي ويملك فرصة المنافسة على اللقب الغالي. يتوقع أن يكون اللقاء حافلًا بالمشاعر القوية واللحظات المثيرة التي ستبقى في ذاكرة عشاق الكرة الإسبانية.

البلد التوقيت الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان 11:00 م السعودية – الكويت – البحرين – قطر – العراق – الأردن – سوريا – تركيا 10:00 م مصر – فلسطين – السودان – ليبيا 09:00 م المغرب – تونس – الجزائر – إسبانيا – فرنسا – ألمانيا – إيطاليا 08:00 م موريتانيا – جرينتش GMT 07:00 م الولايات المتحدة – كندا 02:00 م أستراليا 06:00 صباح الجمعة نيوزيلندا 08:00 ص

ما هي القنوات الناقلة لمشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في كأس السوبر الإسباني 2024؟

لمتابعة بث مباشر مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024، يُفضل أن يكون لديك اشتراك مفعّل في قنوات الرياضة السعودية SSC، حيث تمتلك حقوق بث البطولة حصريًا للمشاهدين في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة برشلونة ضد أوساسونا في كأس السوبر الإسباني، وفي حالة عدم توفر الاشتراك، يمكنك متابعة البث المباشر عبر قنوات أجنبية مفتوحة. إليك جدول يحتوي على ترددات قنوات مفتوحة التي قد تقوم بنقل المبارا، ويُفضل التحقق من جدول البرامج لتحديد القناة التي ستقوم بنقل المباراة وضبط تردد القناة وتوقيت البث. يجدر بالذكر أن هذه المعلومات قد تتغير، لذا يفضل متابعة الأخبار الرياضية لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.

تردد قناة SSC1 Hd تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: AzerSpace 416°E التردد: 11169 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 20400 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مجانية

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وأوساسونا اليوم أون لاين؟

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تشكيل مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم

أولًا: تشكيل البارسا

حراسة المرمى: إيناكي بينيا. خط الدفاع: جوليس كوندي، رونالد أراوخو، أندريس كريستنسن، أليخاندرو بالدي. خط الوسط: سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان. خط الهجوم: رافينها، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي.

ثانيًا: تشكيل أوساسونا

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا. خط الدفاع: خيسوس أريسو، أليخاندرو كاتينا، دافيد غارسيا، روبين بينيا. خط الوسط: جون مونكايولا، لوكاس تورو، إيمار اوروز. خط الهجوم: لويس ايزكييل أفيلا، انتي بوديمير، مويسيس غوميز.

النظام القديم لكأس السوبر الإسباني

في النظام القديم لكأس السوبر الإسباني، كان البطل الحالي لكأس ملك إسبانيا والفريق الفائز بلقب الدوري الإسباني يتأهلان للمشاركة في كأس السوبر. وإذا حقق أحد الفرق الفوز بكل من كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني في نفس الموسم، كان الوصيف في كأس ملك إسبانيا يأخذ مكانهما في كأس السوبر للمنافسة على اللقب.

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لكن في النظام الجديد، الذي تم تطبيقه في عام 2018، تم إجراء تعديلات هامة. أصبح النظام يتضمن مشاركة أربع فرق، وهي بطل ووصيف الدوري الإسباني، إلى جانب بطل ووصيف كأس ملك إسبانيا. يتنافس هؤلاء الفرق الأربعة في نصف النهائي، حيث يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للمنافسة على لقب كأس السوبر الإسباني.

تم تنظيم قرعة لتحديد المواجهات في نصف النهائي، وتحديد الملعب الذي ستقام فيه المباراة النهائية. يتم لعب جميع مراحل البطولة، بدءًا من نصف النهائي وحتى النهائي، في ملعب واحد محايد، مما يضيف عنصرًا من التشويق والتحدي لهذه المسابقة الرياضية المثيرة.

بطل اخر نسخة لكأس السوبر الإسباني في السعودية

برشلونة توج بلقب كأس ملك إسبانيا في النسخة الأخيرة من البطولة التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية. ففي نصف النهائي، تغلب برشلونة على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل 2-2. وفي المباراة النهائية، حقق برشلونة فوزًا مثيرًا على ريال مدريد بنتيجة 3-1.

يُعتبر برشلونة هو النادي الأكثر فوزًا بكأس السوبر الإسباني برصيد 14 مرة، كما حل وصيفًا في 11 مناسبة. يأتي في المرتبة الثانية ريال مدريد برصيد 12 لقبًا و6 مرات كوصيف.

هذا الانجاز يظهر تفوق برشلونة في هذه البطولة والتاريخ الرائع الذي يمتلكه في مجمل المسابقات الإسبانية. يُعد فوز الفريق بكأس ملك إسبانيا والتأهل لكأس السوبر الإسباني إنجازًا رائعًا، ويجعل الجماهير تتطلع بفارغ الصبر للمزيد من النجاحات في المستقبل.

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ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس ملك إسبانيا

ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني الذي يلعب حاليًا لفريق إنتر ميامي وسبق له اللعب مع برشلونة، يعتبر هو الهداف التاريخي لكأس السوبر الإسباني برصيد 14 هدفًا. سجل ميسي هذه الأهداف خلال مشاركته في 20 مباراة مع البارسا، مما يعكس تألقه وقدرته على التسجيل في المباريات الهامة.

يحتل ميسي صدارة هدافي كأس السوبر الإسباني، متفوقًا على لاعبين بارزين آخرين. يأتي بعده في الترتيب الإسباني راؤول والفرنسي كريم بنزيما، اللذين لعبوا سابقًا لريال مدريد. رصيد راؤول هو 7 أهداف في 12 مشاركة، بينما سجل بنزيما 7 أهداف أيضًا في 13 مشاركة.

هذه الإحصائيات تظهر تألق وتميز ميسي كأحد أفضل الهدافين في تاريخ كأس السوبر الإسباني، وتعكس إسهاماته الكبيرة في تحقيق النجاحات مع فريق برشلونة.

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أرقام مميزة لميسي في كأس السوبر الإسباني

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلعب حاليًا لفريق إنتر ميامي الأمريكي، يتمتع بلقب فريد يتعلق بكأس السوبر الإسباني، حيث يحمل الرقم القياسي لعدد الألقاب التي فاز بها مع فريقه. ميسي قاد برشلونة إلى الفوز بلقب السوبر الإسباني في 8 مناسبات مختلفة خلال مسيرته مع النادي الكتالوني.

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ملفت للنظر أن ميسي كان له دور كبير في تحقيق هذه الألقاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهاته مع ريال مدريد في هذه البطولة. حيث تمكن ميسي من هز شباك الفريق الملكي بمعدل 6 أهداف في 5 مباريات مختلفة، وهو إنجاز يعكس تألقه اللافت في الأوقات الحاسمة.

بهذا، يظل ميسي لاعبًا متميزًا وصاحب إرث كبير في تاريخ السوبر الإسباني، حيث يستمر في تحقيق النجاحات وتحطيم الأرقام القياسية.

قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني

وشهدت قائمة ريال مدريد في كأس السوبر غياب 4 لاعبين هم: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا ولوكاس فاكسيز.

في حراسة المرمى: أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، ألفارو كاريو، فينيسيوس توبياس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتن، نيكو باز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز.

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تشكيل أوساسونا اليوم