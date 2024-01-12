توقعات بنمو الطاقة المتجددة عالميا بمثلين ونصف بحلول عام 2030

توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطاقة المتجددة عالميًا بمثلين ونصف بحلول عام 2030، مؤكدة أن الحكومات تحتاج إلى بذل المزيد لتحقيق هدف زيادتها بثلاثة أمثال بحلول ذلك التاريخ، وفقًا لما اتفقت عليه في محادثات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ.

وأوضحت الوكالة في تقرير توقعات الطاقة المتجددة السنوي، أن القدرات الجديدة التي أضيفت العام الماضي زادت بمقدار 50 بالمئة، مقارنة بالعام الذي سبقه مسجلة 510 جيجاوات، وزاد ذلك سعة إنتاج الطاقة الفعالة إلى 3700 جيجاوات.

وأضافت أن تحقيق هدف عام 2030 الذي اتفقت عليه الدول العام الماضي يتطلب الوصول إلى 11 ألف جيجاوات على الأقل، ولافتة إلى أن أكبر تحد لتحقيق هذا الهدف سيكون زيادة التمويل وتنمية مصادر الطاقة المتجددة في أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقالت الوكالة إن على الرغم من الكثير من إعلان تنفيذ الكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر، فالتقدم لا يزال بطيئًا مع توقع دخول سبعة بالمئة فقط من المشروعات الحالية حيز الإنتاج بحلول 2030.

ووافقت حكومات العالم على مضاعفة القدرة على توليد الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول عام 2030 وبدء الاستغناء عن الوقود الأحفوري وذلك خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) التي عقدت في دبي أواخر ديسمبر الماضي.