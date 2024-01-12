ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية في ديسمبر 52% إلى 129 مليار دولار

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزا بلغ 129 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة 44 مليار دولار، أو 52 بالمئة عن العام السابق، مع ارتفاع النفقات بينما انخفضت العائدات عن مستويات ديسمبر 2022 التي تضخمت بسبب تأجيل دفع مستحقات الضرائب بسبب الجائحة.

وقالت وزارة الخزانة إن نفقات شهر ديسمبر ارتفعت ثلاثة بالمئة إلى 559 مليار دولار، وهو رقم قياسي في ديسمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع نفقات التأمين الاجتماعي والفوائد على الدين العام. وانخفضت عائدات الشهر ستة بالمئة إلى 429 مليار دولار.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024 التي بدأت في الأول من أكتوبر؛ وصل العجز الاتحادي إلى 510 مليارات دولار، بزيادة 89 مليار دولار، أي 21 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن النفقات والعائدات منذ بداية العام المالي إلى حينه سجلت رقما قياسيا.

وارتفعت النفقات 12 بالمئة إلى 1.618 تريليون دولار وارتفعت العائدات ثمانية بالمئة إلى 1.108 تريليون دولار. وارتفعت كلفة فوائد الدين العام لشهر ديسمبر إلى 119 مليار دولار، بزيادة 11 بالمئة، أي 12 مليار دولار عن ديسمبر 2022، بسبب ارتفاع مستويات الدين وارتفاع المتوسط ​​المرجح لسعر الفائدة الذي بلغ 3.11 بالمئة. وكان هذا المعدل أعلى بثلاثة أرباع نقطة عما كان عليه قبل عام.