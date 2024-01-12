وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكولات مع الشركات الوطنية والعالمية الإنتاج مستلزمات مشروعات المياه والصرف الصحى

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، توقيع عدد من البروتوكولات بين الشركات الوطنية والعالمية، العاملة فى مجال إنتاج مستلزمات مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعات محليًا، وتشجيع الصناعات المحلية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج مسلتزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوطين تلك الصناعات فى مصر، وإتاحة الفرصة للكوادر المصرية لاكتساب الخبرات العالمية فى هذا المجال، وخاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع المياه والصرف، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.


كما أكد وزير الإسكان، أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاتها العاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، تقدم كل الدعم والتشجيع للصناعات الوطنية، مخاطبًا الشركات الوطنية، قائلا: ننتظر بدء التصنيع الفعلى، وتشغيل خطوط الإنتاج، من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.

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