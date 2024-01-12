إعلان موعد إجراء القرعة للأراضي التي تم توفيق أوضاعها بجمعية الأمل "سابقًا" بالعبور الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس 11/1/2024، وطبقًا لشرائح المساحات (209م2 – 276م2 – 350م2 – 400م2 – 450م2 – 500م2)، بنطاق جمعية الأمل " سابقًا "، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء بالأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري. 


وأوضح جهاز مدينة العبور الجديدة، أن الموعد المحدد لإجراء القرعة بمقر الجهاز، لشرائح مساحات الأراضي (209م2 – 450م2 – 500م2)، يوم الثلاثاء 30/1/2024، وشرائح مساحات الأراضي (276م2 – 350م2 – 400م2)، يوم الأربعاء 31/1/2024.


وأكد جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة العاشرة صباحًا في التاريخ المحدد لكل شريحة لإجراء عملية تسجيل الحضور، لافتًا إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

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