الصين تدعو لضبط النفس في اليمن جراء الهجمات الأمريكية البريطانية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، داعية الأطراف المعنية كافة إلى ضبط النفس.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، استعدادها لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر.

وشنت القوات الأمريكية والبريطانية، هجوما جويا وبحريا على اليمن في عدة مناطق، مستهدفة مواقع للحوثيين، ما أسفر عن استشهاد 5 من مقاتلي الجماعة وإصابة 6 أخرين، فيما توعد «الحوثي»، كل من واشنطن ولندن، بالرد العقابي، مؤكدًا أنها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله، إزاء الضربات على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار.

الخارجيه البحر الاحمر وزارة الخارجية حوثي القوات الأمريكية أمريكي الصين صنعاء
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس آسيا

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني {5-3}

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر ولبنان بـدون تقطيع تويتر اليوم في كأس آسيا 2023

أهداف مباراة برشلونة وأساسونا اليوم 11-1- 2024 في نصف نهائي السوبر الإسباني {2-0}

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم 10-01-2024 في كأس السوبر الإسباني

عاجل| "من 2 لـ 5 مساءًا".. جدول جديد لتخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في مصر

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد يوتيوب اليوم في السوبر الاسباني [5-3]

جوارديولا يكشف موقف هالاند من التواجد أمام نيوكاسل