القائمة بأعمال السفارة العراقية تشارك في مؤتمر النداء الإنساني لدعم قطاع غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

شاركت القائمة بأعمال السفارة العراقية لدى القاهرة الدكتورة أروى هاشم، اليوم، في مؤتمر "النداء الإنساني لدعم قطاع غزة" الذي دعت إليه جمعية الهلال الأحمر المصري، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وافتتحت المؤتمر وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية السيدة نفين القباج نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بحضور وزير الصحة والسكان المصري د. خالد عبدالغفار، وعدد من والسفراء وقيادات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم.

وقد ناقش المؤتمر آليات استمرار الاستجابة لتداعيات الوضع الإنساني بالغ الصعوبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن دعم الدبلوماسية الإنسانية والتنسيق والتعاون بين كافة الشركاء الدوليين، وإتاحة الفرصة لتبادل الرؤى وتواصل الجهود التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي قطاع غزة.

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