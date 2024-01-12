سفير الأردن بالقاهرة يشيد بمؤتمر النداء الإنساني الدولي لدعم قطاع غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أشاد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، اليوم، بمؤتمر النداء الإنساني الدولي لدعم قطاع غزة، الذي نظمه الهلال الأحمر المصري في القاهرة اليوم.

ونشر السفير الأردني تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قال: "جسد مؤتمر النداء الإنساني الدولي لدعم غزة، الذي نظمه الهلال الأحمر المصري في القاهرة اليوم، فرصة لتسليط الضوء على أهمية المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أهلنا في غزة". 

وأضاف أن هذا هو الواجب الذي اختصه الأردن كأول دولة ترسل طائرة مساعدات وتطلق جسرًا جويًا للإغاثة، حتى وصل عدد الطائرات التي جهزتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووصلت إلى مطار العريش في مصر   38 طائرة من ضمنها 10 عمليات  إنزال جوي، إلى جانب مستشفيين في قطاع غزة ومستشفى آخر في نابلس، وكوادر طبية أجرت آلاف العمليات ومئات حالات الإدخال الطبي ومعالجة آلاف المراجعين من أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة".

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