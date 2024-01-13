أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن عدد اللاعبين المحترفين يمتحنا الأمل في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية.

مجدي عبد الغني: منتخب مصر قادر على الفوز بأمم إفريقيا لهذا السبب

وشدد على أهمية عدد المحترفين المتواجدين داخل صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "عدد اللاعبين المحترفين المتواجدين لدى منتخب مصر، يمتحنا الأمل في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية بقيادة محمد صلاح".

وأوضح: "محمد صلاح من أهم وأفضل لاعبي العالم وتواجده مع منتخب مصر يعطي الأمل والأمان في خوض فعاليات أمم إفريقيا".

وأكد: "أتمنى لمنتخب مصر التوفيق وأن الحظ يحالف جميع اللاعبين لأن كافة اللاعبين مهمين وتواجدهم يحدث فارق بالطبع، والأهم هو التكاتف ومساندة المنتخب خلال الفترة المقبلة".

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة منتخب موزمبيق، ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل.