أسعار الذهب في مصر اليوم تسجل خسائر عنيفة..الجنيه الذهب يخسر 120 جنيهًا

أفتتحت أسعار الذهب تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024، على خسائر عنيفة بعدما تعرضت أسعار المعدن الأصفر؛ لتقلبات عنيفية بين الصعود والهبوط على اثر عدم استقرار سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازي.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 13 يناير 2024 :

وافتتحت أسعار الذهب تعاملاتها في السوق المصري على الاتي:

سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 3725 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 3260 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 2794 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 26080 جنيها.

اقبال شرائي واسع على الذهب عالميا:

ودفعت التوترات في منطقة البحر الاحمر، وخوف من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وجماعي الحوثي إلى الاقبال على شراء الملاذات الامنه كالذهب.

وصعد سعر الأوقية بالبورصة العالمية في ختام تعاملات الأمس بنحو 1% ليصل في العقود الأجلة 2053 دولار للاوقية، بينما سجل في ختام التعاملات الفورية 2049 دولار للأوقية.