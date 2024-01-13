يلا شوت الآن {الشوط الأول}.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل تويتر اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يلا شوت

جولة السيستيزين الإنجليزية بين Newcastle United - Manchester City اليوم، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي صوب ملعب "سانت جيمس بارك" حيث يتقابل نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي في إطار الجولة الـ21 من المسابقة الرائدة في إنجلترا. ستكون هذه المباراة ذات أهمية خاصة لكل من الفريقين، حيث يسعى مانشستر سيتي للمضي قدمًا في مطاردة الصدارة، بينما يتوجب على نيوكاسل يونايتد تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في الترتيب.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يلا شوت

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم، السبت الموافق 13 يناير الحالي. تُقام هذه المباراة ضمن فعاليات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم 2023-2024. من المقرر أن تجرى المباراة على أرضية ستاد "سانت جيمس بارك"، معقل كتيبة المدرب إيدي هاو.

تنطلق المباراة بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ستكون هذه المواجهة فرصة حاسمة للفريقين لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في مشوارهما في الدوري. يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات، حيث سيسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

نجح مانشستر سيتي، الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة ومباراة مؤجلة، في تحقيق انتصارات مهمة في الفترة الأخيرة. يأمل الفريق في مواصلة النجاح بعد فوزه على إيفرتون وشيفيلد يونايتد. وفي ظل غياب العديد من الفرق الكبيرة عن مصاف الصراع على اللقب، يملك مانشستر سيتي الفرصة للتقدم نحو الصدارة وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.

من ناحية أخرى، يواجه نيوكاسل يونايتد تحديًا كبيرًا في مواجهة فريق مانشستر سيتي. يحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في الترتيب برصيد 29 نقطة. بينما تأتي المباراة بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث تلقى نيوكاسل خسارتين متتاليتين أمام لوتون تاون ونوتينجهام فورست، وهزيمة أمام ليفربول في الجولة السابقة. يتطلع نيوكاسل لتحقيق انتصار يعيد لاعبيه وجماهيره إلى سكة الانتصارات ويضيف نقاطًا هامة إلى رصيده في الدوري.

من الممكن أن يكون المدرب إيفراين بيريز لديه استراتيجية خاصة للمواجهة، مع التركيز على استغلال الميزانيات الهجومية والتحكم في وسط الميدان. من الجدير بالذكر أن الفوز في مباراة اليوم قد يضع مانشستر سيتي في موقع قوة قبل المواجهات القادمة، وتبقى أمام نيوكاسل يونايتد العديد من التحديات، ولكن يمكن أن يكون لعبهم في ملعبهم وأمام جماهيرهم عاملًا مساعدًا في تحقيق نتيجة إيجابية. إذا تمكنوا من السيطرة على وسط الميدان واستغلال الفرص الهجومية، قد يكون لديهم فرصة جيدة لتحقيق نتيجة إيجابية ضد فريق مانشستر سيتي، ويعد لقاء نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي فرصة لعشاق الكرة لمتابعة مباراة مثيرة ومثيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتوقع الجميع رؤية عرض كروي جذاب وتنافسًا شديدًا بين الفريقين.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024؟

في لقاء مثير ومنتظر، سيتقابل فريق مانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2023/2024. تجرى المواجهة الملحمية على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، حيث يتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الانتصار ومواصلة المنافسة على صدارة اللائحة، ومانشستر سيتي يدخل المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، ورغم أنه يتخلف بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول، يمتلك فرصة لتقليص الفارق في حال تحقيق الانتصار في المباراة المؤجلة التي يملكها.

وأعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، أن موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت

مانشستر سيتي يعيش حالة من التألق والثقة بعد فوزين متتاليين على إيفرتون وشيفيلد يونايتد. المدرب واللاعبون يتطلعون لمواصلة هذا الأداء الجيد وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي من جهة أخرى، يستضيف نيوكاسل يونايتد اللقاء بتطلعات كبيرة لاستعادة نغمة الانتصارات. يحتل نيوكاسل المركز التاسع برصيد 29 نقطة، ويتطلع إلى الفوز في مواجهة اليوم لتحسين ترتيبه والابتعاد عن المنافسين، وسيكون للفريقين دور كبير في تقديم عرض كروي جذاب ورفع مستوى التنافس في الدوري الإنجليزي، ويترقب الجميع مجريات المباراة لمعرفة الفريق الذي سيحقق الفوز ويقدم أداءً يرضي جماهيره.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي؟

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023/2024، يعتبرت قنوات BeIN Sports الخيار الرئيسي للمشجعين في الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. تقدم هذه القنوات تغطية حصرية للمباريات وتوفر تجربة مشاهدة فريدة للجماهير المشتركة لديها.

ترددات BeIN Sports يمكن العثور عليها عادةً في المواقع الرسمية للقنوات أو عبر البحث على الإنترنت. بمجرد تحديد التردد الصحيح لبلدك، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بالبث المباشر للمباراة.

يتوفر أيضًا بعض الترددات المفتوحة للبث المباشر في بعض البلدان، وتتوفر تفاصيل هذه الترددات على الإنترنت أو من خلال التواصل مع مزود الخدمة المحلي الخاص بك.

تردد القنوات الرسمية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل:

لمشاهدة المباراة، يُعتبر التوجه إلى بعض الترددات المفتوحة في بعض البلدان خيارًا جيدًا، حيث يُمكن للمشجعين الاستمتاع بالبث المباشر للمباراة دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: AzerSpace 416°E

التردد: 11169

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مجانية

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل؟

يوفر البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل خيارين مدفوعين يمكنك الاختيار بينهما للاستمتاع بالمباراة عبر الإنترنت. يُمكنك الاشتراك في تطبيق "تود"، الذي يقدم خدمة بث مباشر للعديد من الفعاليات الرياضية، بما في ذلك مباريات الدوري الإنجليزي. كما يمكنك الوصول إلى البث المباشر من خلال خدمة "بي إن كونكت" التي توفر محتوى رياضي متنوع، بما في ذلك مباريات كرة القدم.

تشكيل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

يأتي تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم، لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز- ناثان آكى - كايل والكر - جفارديول.

خط الوسط: روردى - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - جيريمى دوكو - برناردو سيلفا.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي

فيما يتوقع أن يكون تشكيل نيوكاسل اليوم، لمقابلة مان سيتي في الدوري الإنجليزي 2023/2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: دان بيرن - سفين بوتمان - فابيان شار - كيران تريبيير.

خط الوسط: شون لونجستاف - برونو جيمارايش - لويس مايلي.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون - ألكسندر إيساك - أنتوني جوردون.

ترتيب مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك رصيدًا قدره 40 نقطة. حقق الفريق السماوي الانتصار في 12 مباراة، في حين تعادل في 4 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 3 منافسات. يتطلع مانشستر سيتي إلى تحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية للابتعاد أكثر عن منافسيه والاقتراب من المتصدر ليفربول.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل | من هنـــا

نيوكاسل يونايتد، من جهته، يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة. حقق الفريق الشماوي الفوز في 9 مباريات، وتعادل في لقاءين، وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات أخرى. يواجه نيوكاسل تحديًا أمام فريق قوي مثل مانشستر سيتي، خاصةً على أرضه في ملعب سانت جيمس بارك.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة، حيث يسعى مانشستر سيتي لاستغلال الأوضاع الحالية وتحقيق سلسلة من الانتصارات، بينما يسعى نيوكاسل يونايتد إلى الظهور بأداء قوي وإحباط خطط الفريق الزائر.

فيل فودين يواصل التألق مع مان سيتي

قدم فيل فودين أداءً رائعًا واستمر في تألقه مع فريق مانشستر سيتي، حيث أصبح أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا. سجل اللاعب الإنجليزي هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، ساهمت في تتويج الفريق بكأس العالم للأندية واقترابه من القمة في الدوري الإنجليزي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل | من هنـــا

تألق فيل فودين في مباراة مهمة أمام كريستال بالاس في الدوري، حيث قدم تمريرة حاسمة أسهمت في تعادل الفريق 2-2. ولم يقتصر تأثيره على المستوى المحلي فقط، بل استمر في تألقه مع المنتخب الإنجليزي حيث سجل هدفًا في مباراة ضد إيفرتون، كما صنع هدفين في فوز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد.