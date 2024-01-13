كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وأوزباكستان يلا شوت في كأس أمم آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وأوزباكستان يلا شوت

جولة آسيوية بين Syria VS Uzbekistan اليوم، مشاهدة مباراة سوريال وأوزبكستان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس اسيا، والمنتخب السوري يتأهب لانطلاق مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، حيث سيواجه منتخب أوزبكستان في مباراة افتتاحية مرتقبة على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وأوزباكستان يلا شوت

في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023، سيواجه منتخب سوريا منتخب أوزبكستان في مباراته الأولى اليوم السبت، الموافق 13 يناير الحالي، على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

تُقام بطولة كأس آسيا في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير من هذا العام، وتشارك فيها 24 منتخبًا ينقسمون إلى 6 مجموعات.

يتطلع منتخب سوريا لتحقيق الفوز في مباراته ضد أوزبكستان، لبدء مشواره بقوة في البطولة، خاصةً أنه سيتجهز لمباراة أخرى في نفس المجموعة في اليوم التالي.

ينتمي منتخب سوريا إلى المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2023، بجانب أستراليا وأوزبكستان والهند.

رجال المدرب الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر يتطلعون إلى بداية مثالية في البطولة، حيث يسعون لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط قبل مواجهة الفريق الأسترالي، الذي يعد واحدًا من الفرق القوية في المجموعة، والمنتخب السوري، الملقب بـ "نسور قاسيون"، ينافس في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند. تقام هذه المباريات في دولة قطر، التي تستضيف هذا الحدث الكبير.

الفريق السوري يعول بشكل كبير على خبرة المدرب هيكتور كوبر ونجم خط الهجوم، عمر خريبين، بعد استبعاد نجم الفريق عمر السومة الذي اعتزل اللعب دوليًا مؤخرًا. وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، كشف كوبر عن أن قرار استبعاد السومة جاء لصالح الفريق الذي يسعى لتحقيق وحدة وتكاتف، مشيرًا إلى أن الضغط الذي يتعرض له المنتخب يعد إيجابيًا وسيتم استغلاله لدفع الفريق للأمام.

كما أكد المدرب الأرجنتيني صعوبة المباراة الأولى أمام أوزبكستان، مشددًا على أنه يعرف جيدًا لاعبي الفريق الخصم ويدرك تمامًا أنه منتخب قوي ومنظم. ورغم التحديات، يدخل المنتخب السوري هذا اللقاء بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

متي موعد مباراة سوريا وأوزبكستان في كأس آسيا 2023؟

تقام مباراة سوريا وأوزبكستان مساء السبت 13 يناير/كانون الثاني على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

مشاهدة مباراة سوريا وأوزبكستان في كأس آسيا 2023

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية وقطر وسوريا، السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر التاسعة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأوزبكستان في كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شاشات التلفزيون. باستثناء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والعراق.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا متابعة مباريات منتخب سوريا في البطولة وأولها المواجهة مع أوزباكستان عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

وفي السعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية، فيما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سوريا وأوزبكستان في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة سوريا وأوزباكستان في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت"، وأما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي دولة الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو معلق مباراة سوريا وأوزبكستان في كأس آسيا 2023؟

يتولى التعليق على مباراة سوريا وأوزبكستان في كأس آسيا عبر قناة بي إن آسيا، المعلق مضر اليوسف. وفي قناة أبو ظبي الآسيوية يقود المعلق عامر عبدالله اللقاء على مستوى التعليق الصوتي

بينما على شبكة القنوات السعودية يقود المعلق عبد الله الغامدي التعليق على المباراة، وفي القناة الرابعة العراقية المعلق محمد قيس زوين

تردد القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأوزباكستان في كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد قناة SSC1 HD تردد القناة: 11810. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معدل التصحيح: 2/3. التردد: 12380. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 27500. التصحيح: 3/4.

تاريخ مواجهات سوريا ضد أوزبكستان

و لعبت سوريا ضد أوزبكستان 7 مباريات رسمية بالفترة من 1996 إلى 2020، فازت في 3 مناسبات مقابل 3 انتصارات لأوزبكستان، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل الإيجابي 1/1 كانت ودية في سبتمبر 2018.

ويرجع آخر لقاء بين الفريقين إلى 12 نوفمبر 2020، في لقاء ودي انتهى بفوز صعب للمنتخب السوري بهدف دون رد أحرزه لاعب وسط نادي الشرطة العراقي حاليًا "محمود الهواس"، وشهدت المباراة طرد مبكر للاعب أوزبكستان خوجياكبار علي جونوف، وطرد آخر للاعب سوريا شادي الحموي، كما أهدر محمود الهواس ركلة جزاء خلال الشوط الثاني.

قائمة منتخب سوريا

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة، طه موسى، مكسيم صراف، أحمد مدنية.

الدفاع: أيهم أوسو، عمرو جنيات، مؤيد الخولي، خالد كردغلي، مؤيد العجان، ثائر كروما، عبد الرحمن ويس، عمرو الميداني.

الوسط: إبراهيم هيسار، محمود الأسود، ألمار إبراهيم، خليل إلياس، إيزاكيل العم، فهد اليوسف، كامل حميشة، محمد عثمان.

الهجوم: عمر خربين، عمار رمضان، محمد الحلاق، أنطونيو يعقوب، مارديك مارديكيان، بابلو صباغ.

ويلعب المنتخب السوري ضمن المجموعة الثانية، بجوار أستراليا وأوزبكستان والهند.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة سوريا واوزباكستان | من هنـــا

وضمت التشكيلة، 6 لاعبين جدد يمثلون المنتخب السوري للمرة الأولى، وهم المهاجم بابلو صباغ وخليل إلياس وأنطونيو يعقوب وأيهم أوسو ومكسيم صراف وألمار إبراهيم.

وعن سبب استبعاده القائد عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب"، مشيرا إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".

وعن حظوظ سوريا في البطولة، أوضح "لدينا حماس وتفاؤل، وسنقاتل للذهاب بعيدا".

وفي السطور التالية نعرض أول مشاركة للمنتخب السوري "نسور قاسيون"، في كأس آسيا قبل انطلاق البطولة.

أول مشاركة لـ سوريا في كأس أمم آسيا

وشارك المنتخب السوري في كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه في عام 1980، وذلك بعدما غاب عن أول 4 نسخ، لأنه لم يكن عضوا بالاتحاد القاري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة سوريا واوزباكستان | من هنـــا

وفي تلك النسخة غادر المنتخب السوري البطولة من دور المجموعات رغم حصده 5 نقاط، وكانت المجموعة تضم 5 منتخبات وهي إيران، كوريا الشمالية، سوريا، الصين، بنجلاديش

مواعيد مباريات منتخب سوريا في كأس آسيا

سوريا ضد أوزبكستان السبت 13 يناير في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وسوريا على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

سوريا ضد أستراليا يوم الخميس 18 يناير في تمام الساعة 2 ونصف عصرا بتوقيت القاهرة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

سوريا ضد الهند يوم الثلاثاء 23 يناير في تمام الساعة 2 ونصف عصرا على استاد البيت.

أرقام منتخب سوريا في كأس آسيا

شارك المنتخب سوريا 6 مرات في كأس آسيا بواقع 21 مباراة، حقق نسور قاسيون الفوز في 7 مرات والتعادل 3 مرات بينما تلقى الهزيمة في 11 مباراة.

سجل لاعبو منتخب سوريا في كأس آسيا 17 هدفا واستقبل دفاعات نسور قاسيون 28 هدفا.

منتخب سوريا وعقدة دور المجموعات

ويأمل هيكتور كوبر في فك عقدة المنتخب السوري في تاريخ مشاركات “نسور قاسيون” في كأس آسيا.

ولم يستطع المنتخب السوري طوال تاريخه في تجاوز دور المجموعات في كأس آسيا.

ويسعى هيكتور كوبر لتجاوز دور مجموعات كأس آسيا والتي تضم بخلاف نسور قاسيون كلا من أستراليا، أوزبكستان والهند.

جدير بالذكر أن هيكتور كوبر وصل مع منتخب مصر لنهائي كأس أمم إفريقيا عام 2017 قبل أن يخسر أمام الكاميرون بنتيجة 2-1.