بث مباشر الآن ( 1 - 0 ) الشوط الأول .. مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يلا شوت بـدون تقطيع في افتتاح أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يلا شوت

جولة الأفتتاح بين Côte d'Ivoire VS Guinea Bissau اليوم، مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر يلا شوت اليوم في افتتاح أمم إفريقيا، وتنطلق مساء اليوم، السبت، النسخة الـ34 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، في استضافة كوت ديفوار، حيث تمتد المنافسات حتى الـ11 من فبراير المقبل. يشارك في البطولة 24 منتخبًا، بما في ذلك منتخب مصر، وتعد هذه النسخة الثالثة على التوالي التي تقام بنظام الـ24 منتخبًا، مقسمة إلى 6 مجموعات، بدلًا من 16 منتخبًا.

ساحل العاجل يحرز الهدف الأول

سجّلت كوت ديفوار الهدف الأول في المباراة عبر لاعبها سيكو فوفانا في الدقيقة الرابعة. الهدف جاء بعد أن استلم فوفانا تمريرة دقيقة من زميله كيسي من داخل منطقة الجزاء. قام فوفانا بتسديد كرة قوية اتجهت نحو الزاوية اليسرى البعيدة من المرمى، حيث اسكنت الكرة الشباك، محققًا الهدف الأول لفريق كوت ديفوار.

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

يعتبر منتخب كوت ديفوار حامل لقب البطولة في عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية، ولكنه خسر في نهائي البطولة في نسختي 2006 و2012.

أما منتخب غينيا بيساو، فهو يشارك في البطولة القارية للمرة الرابعة على التوالي منذ ظهوره الأول في عام 2017.

ورغم سجله الضعيف في المشاركات السابقة، حيث لعب 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر 6، إلا أنه يسعى لتحقيق أول انتصار له في البطولة.

بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يلا شوت

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023. المباراة ستجمع بين المنتخبين في استاد "الحسن واتارا" في كوت ديفوار، وهي جزء من الاحتفالات بتنظيم البطولة التي تمتد من 13 يناير إلى 11 فبراير.

تبدأ المباراة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي. سيشاهد الجماهير عرضًا مثيرًا على أرض الملعب، حيث يسعى منتخب كوت ديفوار لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة والظهور بأداء مميز.

تعتبر هذه المباراة بمثابة الافتتاحية للبطولة، وتحمل أهمية خاصة بالنسبة للفريقين، حيث يسعى كل منهما للفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في المنافسة. يُذكر أن "بوابة الفجر" يوفر خدمة البث المباشر للمشاهدين لمتابعة كل تفاصيل هذه المواجهة المثيرة.

تحمل مباراة الافتتاح بين منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو طابعًا خاصًا، ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

الجماهير الكوت ديفوارية تترقب بفارغ الصبر مستوى منتخبها الوطني، حيث يطمح المشجعون في رؤية "الأفيال" يصلون إلى المباراة النهائية المقررة في 11 فبراير، والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ البلاد، بعد الفوز باللقب في نسختي 1992 و2015.

مع اتساع المشاركة في هذه النسخة، يترقب عشاق الكرة الإفريقية مشاهدة أفضل الفرق تنافس بروح رياضية عالية ومهارات فنية تميز اللاعبين. يشهد النظام الجديد الذي يشمل 24 فريقًا تحولات استراتيجية في استعدادات المنتخبات لتحقيق النجاح في هذا السياق التنافسي المتطور.

تعكس مباراة الافتتاح بين مشاهدة كوت ديفوار وغينيا بيساو بث مباشر تشويق البداية وتحديات المنافسة على المستوى القاري. يتطلع المشجعون إلى رؤية المواهب الكروية الواعدة واللاعبين الخبراء يخوضون التحديات بشغف وتصميم للوصول إلى المراكز المتقدمة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

من المتوقع أن تشهد هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية لحظات مثيرة وتنافس قوي، حيث يتحدى كل منتخب نفسه للوصول إلى المراحل النهائية والتنافس على اللقب القاري المرموق. يظهر هذا الحدث الرياضي الكبير كفرصة لاستعراض مواهب وقدرات الفرق الأفريقية، مما يضفي مزيدًا من الإثارة والتشويق على مسار البطولة.

متي موعد مباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تستضيف كوت ديفوار المنتخب الأول لكرة القدم للمباراة الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث سيواجه نظيره منتخب غينيا بيساو في لقاء مرتقب يقام مساء اليوم السبت، الموافق 13 يناير. يتم إقامة المباراة في ملعب "ألاسانسي واتارا"، وهي جزء من فعاليات الجولة الأولى من البطولة، ويأتي منتخب كوت ديفوار كفريق مضيف للبطولة، وقد تم تضمينه في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات ساحل العاج، غينيا بيساو، نيجيريا، وغينيا الاستوائية. هذه المجموعة تعتبر إحدى المجموعات القوية في البطولة، حيث سيسعى كل منتخب إلى تحقيق النتائج الإيجابية للتأهل في المراحل اللاحقة.

وأعلن الكاف أن موعد مباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يلا شوت

تعتبر هذه المرة الثانية التي تحتضن فيها كوت ديفوار منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث استضافتها سابقًا في عام 1984، وخرجت حينها من دور المجموعات. تتطلع الجماهير الكوت ديفوارية إلى دعم فريقها ورؤية أداء مميز يؤهله للمنافسة على اللقب القاري، وتجسد هذه المباراة فترة افتتاحية هامة في البطولة، حيث يتطلع كل منتخب إلى الانطلاق بقوة وتحقيق الانتصار للبداية الإيجابية في المنافسة. يُتوقع أن تكون المواجهة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو مثيرة ومليئة بالتنافس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لبث مباشر مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024 ؟

يثير السائل اليوم تساؤلات حول القنوات المفتوحة التي ستقوم ببث مباشر لمباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في إطار كأس الأمم الإفريقية 2024. يأتي هذا التساؤل في ضوء إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تغطية نحو 21 شبكة تلفزيونية حول العالم لمباريات البطولة القارية التي تُقام هذا العام في ساحل العاج.

لذلك، سنقدم لكم جدولًا يتضمن ترددات 3 قنوات فضائية مجانية، والتي يمكن لأولئك الذين يمتلكون هذه الأقمار الصناعية الاستمتاع بمشاهدة المباراة مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم تردد قناة BeIN Sports MAX 1 كخيار رسمي لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية، خاصةً للمشتركين في باقات BeIN Sports داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية.

هذه الجهود تهدف إلى تسهيل وصول الجماهير إلى متعة المشاهدة المباشرة لمباريات البطولة الكبيرة، وذلك عبر توفير خيارات متنوعة للمشاهدين بمختلف الاحتياجات والامكانيات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو:

تردد قناة IRIB Tv 3 تردد BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تردد قناة BT Sport 2 HD تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: Astra 2A التردد: 12515 معامل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: AzerSpace 416°E التردد: 11169 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 20400 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

تشكيل كوت ديفوار ضد غينيا بيساو

يأتي تشكيل كوت ديفوار المتوقع اليوم، لمواجهة منتخب غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2023، كالتشكيل التالي:

حارس المرمي: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أورييه - إيفان نديكا - عثمان ديوماندى - يلفريد سينجو.

خط الوسط: سيكو فوفانا - إبراهيم سانجاريه - فرانك كيسى.

خط الهجوم: جوناثان بامبا - سيمون أدينجرا - سيباستيان هالر.

حكم مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو اليوم في كأس الأمم الإفريقية

فيما يتعلق بطاقم التحكيم الذي سيدير مباراة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية 2023، تم اختيار طاقم مصري لقيادة المباراة الافتتاحية. سيكون الحكم الرئيسي للمباراة هو أمين عمر، وسيكون له الدعم من قبل حكمي المساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه. أما الحكم الرابع في الميدان فسيكون محمد معروف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو | من هنـــا

فيما يتعلق بتقنية الـVAR، سيكون هناك حكم خاص لتلك التقنية، حيث يتمثل دوره في مراجعة القرارات الحاسمة أثناء سير المباراة. في هذه المباراة، سيكون محمود عاشور هو حكم تقنية الـVAR، وسيساعده محمود البنا.

تعكس هذه الاختيارات الدقيقة للطاقم التحكيمي الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها الحكام المصريين، وتبرز التحضيرات الجادة التي تقوم بها اللجنة التحكيمية لضمان إدارة مباريات البطولة بشكل فعّال وعادل.

غينيا بيساو تبحث عن الفوز الأول

على الجانب الآخر، يُعد منتخب غينيا بيساو، المُلقب بـ "الكلاب البرية"، من الفرق القوية في الفترة الأخيرة. على الرغم من مشاركته للمرة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد 2017 و2019 و2021، إلا أنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن في هذه البطولة. اكتفى بتحقيق ثلاث تعادلات فقط في تسع مباريات سابقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو | من هنـــا

شاركت غينيا بيساو في تصفيات ناجحة للغاية، حيث احتلت المركز الثاني خلف نيجيريا بفارق نقطتين فقط. بدأت أيضًا تصفيات كأس العالم بشكل قوي، حيث حققت أربع نقاط في مباراتين خارج ملعبها.

تظهر هذه الإنجازات التي حققها منتخب غينيا بيساو أنه يملك إمكانيات قوية وأداءً مستقرًا في التصفيات القارية. يتطلع الفريق إلى تحقيق أداء جيد في كأس الأمم الإفريقية 2023 والمنافسة بقوة من أجل النجاح في هذه البطولة القارية الهامة.

تشكيل كوت ديفوار الرسمي